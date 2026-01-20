¿Quién lo reclutará? Estos son los destinos a los cuales Ja Morant no sería traspasado

Suscríbete a nuestros canales

El mercado de traspasos de la NBA ha dado un giro inesperado a medida que se aproxima la fecha límite del 5 de febrero. A pesar de las intensas especulaciones que situaban a la estrella de los Memphis Grizzlies, Ja Morant, en grandes mercados del Este, fuentes de alto nivel han confirmado que no se espera que el base sea traspasado a los Miami Heat ni a los Milwaukee Bucks.

Esta actualización supone un cambio drástico en la narrativa de la temporada, ya que ambas franquicias habían sido señaladas por analistas y aficionados como los destinos ideales para el retorno competitivo de Morant.

Miami Heat: Prioridad absoluta en el "Plan Giannis"

La salida de los Miami Heat de la puja por Morant no se debe a una falta de talento del jugador, sino a una decisión estratégica de su presidente, Pat Riley. Según reportes de insiders como Tim Bontemps (ESPN) y Marc Stein, el Heat ha decidido "borrar" el nombre de Morant de su lista de objetivos inmediatos para preservar su flexibilidad financiera.

El objetivo prioritario en el sur de la Florida sigue siendo Giannis Antetokounmpo. La gerencia del Heat considera que absorber el contrato de Morant (39.4 millones de dólares este año) comprometería seriamente su capacidad para realizar una oferta ganadora por el astro griego, ya sea en un traspaso inminente o en la agencia libre de 2027-28. Para Miami, Morant es visto como un "lujo" que no debe poner en riesgo la oportunidad de adquirir al jugador más dominante de la liga.

Milwaukee Bucks: El alto precio del riesgo

Por su parte, los Milwaukee Bucks, que buscaban desesperadamente una pieza para revitalizar el entorno de Antetokounmpo, han encontrado un obstáculo insalvable en las exigencias de Memphis. Se ha filtrado que los Grizzlies habrían solicitado a cambio a Ryan Rollins (candidato al Jugador Más Mejorado) junto con múltiples primeras rondas del Draft (2031 o 2032).

La organización de Wisconsin, consciente de su limitado inventario de activos tras movimientos pasados, ha decidido que el riesgo de adquirir a un jugador con el historial de lesiones y suspensiones de Morant es demasiado alto frente al precio solicitado. La directiva de los Bucks prefiere explorar opciones más conservadoras que no hipotequen el futuro a largo plazo de la franquicia.