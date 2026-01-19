¿Dónde jugará? Ja Morant sigue encaminado a salir de Memphis Grizzlies

Suscríbete a nuestros canales

A medida que se acerca la fecha límite de traspasos de la NBA el próximo 5 de febrero, la situación de la estrella de los Memphis Grizzlies, Ja Morant, se ha consolidado como la principal narrativa del mercado. Fuentes cercanas a la organización confirman que, pese a su reciente retorno a las canchas en la gira europea, el base estrella sigue estando formalmente en la "rampa de salida" de la franquicia de Tennessee.

Un cambio de ciclo en Tennessee

Lo que hace meses parecía impensable se ha convertido en una posibilidad real y estratégica para la gerencia de los Grizzlies. Tras un periodo marcado por la inestabilidad fuera de las canchas, lesiones recurrentes y una notable falta de química con el nuevo esquema técnico liderado por el entrenador Tuomas Iisalo, la organización ha comenzado a priorizar la sostenibilidad a largo plazo y la cultura del vestuario sobre el talento individual de su número 12.

Factores clave de la posible salida

La decisión de mantener a Morant disponible para negociación responde a tres factores determinantes que han erosionado la confianza de la directiva:

Deterioro de la relación técnica: Los roces públicos y privados entre Morant e Iisalo sobre el sistema de juego y la disciplina interna han creado una grieta difícil de ignorar. Nueva hoja de ruta deportiva: Tras el traspaso de Desmond Bane el pasado verano, los Grizzlies han pivotado hacia una reconstrucción centrada en Jaren Jackson Jr. y un núcleo joven más disciplinado. Valor de mercado y salud: Con promedios de 19 puntos y 7.6 asistencias (sus cifras más bajas desde su año de novato) y una reciente contusión en la pantorrilla, la gerencia cree que este es el momento crítico para obtener un retorno de activos antes de que su valor de mercado sufra una depreciación mayor.

Pretendientes en el horizonte

El estatus de Morant ha activado el interés de múltiples franquicias que buscan una pieza generacional para dar el salto definitivo hacia la lucha por el campeonato. Entre los equipos que monitorizan la situación se encuentran: