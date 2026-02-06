¡Doncic en el trono! Los Lakers renunciarían a LeBron al final de la temporada

Suscríbete a nuestros canales

Los Ángeles Lakers se encuentran ante una de las encrucijadas más determinantes de su historia moderna. Según las proyecciones financieras para el mercado de 2026, la organización de oro y púrpura se perfila para ser la franquicia con mayor espacio salarial de toda la NBA.

Esta flexibilidad económica coincide con un evento sísmico: el fin del contrato de LeBron James, quien está programado para entrar oficialmente en la agencia libre este verano.

Una ingeniería financiera de 80 millones de dólares

La estrategia de la gerencia encabezada por Rob Pelinka ha sido clara: mantener la pólvora seca para el verano de 2026. Con la expiración de varios contratos de gran volumen y la estructura salarial actual, se estima que los Lakers podrían disponer de entre 60 y 87 millones de dólares en espacio salarial real (cap space), dependiendo de las decisiones sobre las opciones de jugador de piezas clave como Austin Reaves.

Este margen no solo es el más alto proyectado para la próxima temporada baja, superando a equipos como los Clippers o los Wizards, sino que representa una oportunidad única para reconstruir la plantilla alrededor de su núcleo joven y de su otra gran estrella, Luka Dončić, quien ya forma parte de la estructura del equipo.

El factor LeBron James: ¿Fin de una era o reestructuración?

El elemento central de esta narrativa es, sin duda, el futuro de LeBron James. A sus 41 años, el "Rey" entrará al mercado como agente libre sin restricciones. La liberación de su "cap hold" (la retención salarial que ocupa un jugador antes de renovar) es precisamente lo que desbloquea la capacidad de los Lakers para perseguir a otras superestrellas.

Existen tres escenarios probables que los analistas barajan para este verano:

La renovación amistosa: Que LeBron firme un nuevo acuerdo por un monto inferior al máximo para permitir que el equipo utilice su espacio salarial en reforzar la pintura o el perímetro. La transición absoluta: Que los Lakers utilicen su espacio salarial para firmar a agentes libres de élite, dejando que el ciclo de James en Los Ángeles llegue a su conclusión natural. El "All-In" final: Utilizar el espacio para absorber contratos masivos vía traspaso, aprovechando que el equipo cuenta con tres primeras rondas del Draft (2026, 2031 y 2033) para endulzar cualquier negociación.

Objetivos en el horizonte

Con el mayor presupuesto de la liga, los Lakers ya han sido vinculados en rumores con nombres de la talla de Bam Adebayo o una posible reunión con talento joven que complemente la visión de juego de Dončić. La prioridad de la organización parece ser rejuvenecer el roster sin perder la capacidad de competir por el anillo de forma inmediata.