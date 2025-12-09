Dallas Mavericks pone en la cuerda floja a todo el equipo a excepción de esta figura

Suscríbete a nuestros canales

El panorama institucional de los Dallas Mavericks ha entrado en una fase de turbulencia y redefinición estratégica. Tras un inicio de temporada 2025-2026 que ha sido calificado como "desastroso" por diversos analistas, con un récord que los sitúa en la parte baja de la Conferencia Oeste, la franquicia de Texas ha activado un plan de exploración exhaustiva en el mercado de traspasos.

Según múltiples fuentes cercanas a la liga, la nueva dirigencia, encabezada por Michael Finley y Matt Riccardi, ha manifestado una disposición abierta a escuchar ofertas por un grupo de jugadores de alto perfil y elevado contrato.

Los nombres clave en esta potencial desbandada son el pívot estelar Anthony Davis, el laureado escolta Klay Thompson, el base D'Angelo Russell y el centro Daniel Gafford. Esta postura, radical en su amplitud, subraya el giro definitivo de la organización hacia un proyecto a largo plazo centrado en la figura del novato Cooper Flagg.

La decisión de explorar el mercado no es un evento aislado, sino la consecuencia directa del reciente despido del ex Gerente General Nico Harrison, y el reconocimiento tácito de que la era de las súperestrellas veteranas no ha rendido los frutos esperados. La sombra del traumático traspaso de Luka Dončić a Los Ángeles Lakers, a cambio de un Anthony Davis que ha sufrido problemas de lesiones recurrentes, parece haber determinado la hoja de ruta de la actual gerencia: acumular talento joven y capital de draft.

Análisis Detallado de los Activos

La lista de jugadores transferibles presenta a cuatro perfiles con distintas valoraciones y complejidades contractuales:

Anthony Davis (AD): La Pieza Más Grande y Problemática

La situación de Anthony Davis es la más compleja. El ala-pívot, que llegó a Dallas en el movimiento que envió a Dončić a la costa Oeste, firmó una extensión monumental que lo ata al equipo con un salario superior a los 54 millones de dólares esta temporada. El valor de Davis, un talento generacional que ha sido 10 veces All-Star y un Top 75 histórico, es indiscutible cuando está sano.

Sin embargo, su historial de lesiones, incluyendo la actual distensión en la pantorrilla izquierda que lo ha marginado la mayor parte del inicio de campaña, lo convierte en una apuesta arriesgada para cualquier equipo aspirante.

El interés de los Mavericks en mover a Davis reside en dos pilares: su incompatibilidad con el calendario de reconstrucción —pronto cumplirá 33 años— y la necesidad de liberar su masivo salario para ganar flexibilidad futura.

Traspasar a Davis podría requerir que Dallas adjunte activos adicionales para convencer a equipos reticentes a asumir su contrato, a menos que un contendiente desesperado por un anillo decida 'tirar los dados'. Un traspaso de Davis sería la señal más clara del inicio de la 'era Flagg' en Dallas, buscando una compensación que incluya futuras selecciones de primera ronda.

Klay Thompson: El Cuádruple Campeón en Transición

Klay Thompson, que llegó a Dallas en 2024 procedente de Golden State, fue adquirido con la esperanza de que inyectara precisión perimetral y experiencia de campeonato. Lamentablemente, el escolta ha tenido un rendimiento por debajo de las expectativas, incluso siendo relegado a un rol de suplente por el entrenador Jason Kidd.

sus 36 años, y con un contrato de 16.7 millones de dólares, Thompson es un activo de valor para equipos en búsqueda de un veterano que pueda aportar tiro y liderazgo, o para franquicias que busquen liberar espacio salarial.

La franquicia busca capitalizar cualquier "rebote" de Klay en su valor de mercado antes de la fecha límite del 5 de febrero. Su movimiento podría facilitar la adquisición de un joven jugador con potencial defensivo o una selección de draft de segunda ronda con valor.

D'Angelo Russell: El Base Cuestionado

D'Angelo Russell, quien también tiene un pasado con Anthony Davis en los Lakers, se unió a los Mavericks bajo la premisa de ser un manejador de balón secundario. No obstante, informes de la prensa local y ejecutivos de la liga sugieren que Russell ha generado fricción en el vestuario debido a sus hábitos de práctica y una defensa catalogada como "laxa".

Con un salario de 5.7 millones de dólares y su elegibilidad para ser traspasado a partir del 15 de diciembre, Russell es un jugador con un salario fácilmente absorbible por múltiples equipos. Su movimiento sería un intento de la gerencia por corregir errores de vestuario y reestructurar la rotación de bases alrededor del emergente Ryan Nembhard y el propio Flagg. Se espera que su salida se concrete rápidamente una vez que se cumpla la restricción de traspaso.

Daniel Gafford: El "Más Traspasable"

Daniel Gafford, el pívot que firmó una extensión de tres años y 54 millones de dólares en la offseason, es irónicamente considerado el jugador con el valor de mercado más estable. Su papel como protector de aro atlético y amenaza de alley-oop lo hace atractivo para muchos contendientes.

Aunque la directiva no estaría "escuchando activamente" ofertas, la necesidad de conseguir capital de draft para la reconstrucción podría forzar su salida. Gafford, a diferencia de otros en la lista, representa un valor seguro que podría traducirse en una selección de draft de primera ronda protegida o una combinación de talento joven y capital.

La fecha límite de traspasos, marcada para principios de febrero, se perfila como un periodo de alta intensidad en Dallas. El objetivo primordial de los co-GMs Finley y Riccardi es desmantelar el costoso núcleo veterano para obtener activos que encajen en el timeline del talento generacional Cooper Flagg.

La consigna es clara: el éxito futuro de la franquicia no se medirá por las victorias de esta temporada, sino por la calidad de las selecciones de draft y los jóvenes talentos adquiridos.