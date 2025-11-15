¿Candidato al MVP? Devin Booker impresiona con estos impecables registros

Suscríbete a nuestros canales

Phoenix Suns, en la presente temporada, está experimentando una notable evolución en su estrella, Devin Booker. Aunque Booker es universalmente reconocido como uno de los anotadores más letales y prolíficos de la NBA, un análisis detallado de las estadísticas de creación de juego revela que su impacto como playmaker y facilitador ofensivo está siendo "extremadamente subestimado" por el público y los medios.

Los datos avanzados de la liga lo sitúan en la élite de los creadores de juego, demostrando que Booker no solo es un finalizador, sino el verdadero motor detrás de la sofisticada ofensiva de Phoenix. Su transición exitosa a un rol dual de anotador principal y point guard nominal es la clave del éxito del equipo.

El Dominio de Booker en las Métricas de Asistencia Avanzada

Las estadísticas específicas de la NBA que miden la creación de juego y el impacto en la distribución resaltan la magnitud de la contribución de Booker. Estas métricas demuestran que su influencia va mucho más allá de la asistencia directa:

4.º en Asistencias (Assists): Su posición en el top-5 de la liga en el conteo simple de asistencias ya lo establece como un distribuidor principal.

1.º en Asistencias Secundarias (Secondary Assists): Esta métrica mide el pase que inmediatamente precede a la asistencia, indicando su capacidad para iniciar la acción ofensiva y encontrar a un compañero que luego realiza el pase final. Ser el número uno en esta categoría es un testimonio de su visión de juego y su rol como iniciador primario de la ofensiva.

3.º en Asistencias Potenciales (Potential Assists): Esta estadística rastrea la cantidad de pases que dan lugar a un tiro a canasta que podría ser asistido. Estar en el top-3 mundial indica que Booker está generando constantemente oportunidades de anotación de alta calidad para sus compañeros, y que sus números de asistencia directa serían incluso mayores si sus compañeros tuvieran una mayor tasa de conversión en los tiros que él genera.

3.º en Puntos Creados por Asistencia (Assist Points Created): Esta métrica cuantifica el valor real de sus pases, sumando los puntos que se generan directamente de sus asistencias. Ocupar el tercer lugar global confirma que sus pases no solo son numerosos, sino altamente efectivos y se traducen en una gran cantidad de puntos para el equipo.

El Motor del 41%: Una Carga Ofensiva Monumental

El impacto total de Devin Booker en la ofensiva de los Suns se resume en una cifra asombrosa y que define su valor como una superestrella de la liga.

Ser responsable de casi la mitad de la producción ofensiva total del equipo subraya que Booker no es solo el mejor jugador de Phoenix, sino su sistema ofensivo fundamental. Esta métrica lo sitúa en un grupo de élite de jugadores que históricamente incluye a MVP's y contendientes al premio.