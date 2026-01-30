¡Viejo el sol! Estos son los tenistas más veteranos en llegar a la final de un Grand Slam

Suscríbete a nuestros canales

Luego de una titánica lucha en las pistas de Australia entre Novak Djokivic y Jannick Sinner que terminó 3-6, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-4 en favor del serbio, el tenista se metió en una lista histórica dentro de los Grand Slams.

Los más veteranos en finales de Grand Slam

Novak Djokovic se ha metido en la final del Australia Open con la friolera edad de 38 años, 8 meses y 8 días, metiendose con esto en la lista de los únicos cuatro jugadores con más de 38 años en disputar una final de uno de los cuatro torneos más importantes del tenis.

Antes de Djokovic solo otros tres jugadores habían llegado a una final superando esta edad. El último había sido el australiano, Ken Rosewall. Apodado el "abuelo", llegó a la Final de Australia Open y US Open con 39 años de edad. Lamentablemente para el perdió ambas finales.

Los otros dos jugadores que también superaron la barrera de los 38 años para llegar a una final de un torneo grande fueron: el norteamericano estadounidense, William Larned con 38 años y 8 meses (campeón del US Open en 1911) y el inglés Arthur Gore quién alcanzó la final de Wimbledon en 1909, siendo también campeón de ese trofeo .