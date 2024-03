¿Cuándo regresará a la acción? Rafa Nadal se sincera sobre su presente (+Declaraciones)

No hay nadie en el mundo del tenis que quiera ver en acción nuevamente a Rafael Nadal que el propio Rafael Nadal. Y es que el tenista ha pasado varias semanas entrenando sobre tierra batida, en su Academia, para prepararse para los torneos que se avecinan. Sin embargo, todavía no se aventura a hacer pronósticos sobre su reaparición.

"El primer objetivo es intentar competir. Voy día a día", señaló el español en una entrevista para la agencia EFE, durante la ceremonia de entrega de los Premios de su Fundación, en Palma de Mallorca. Allí, Rafa confesó sobre sus expectativas y sobre su planificación, sin poder asegurar nada sobre si aparecerá en Montecarlo.

"Por desgracia, en los últimos tiempos se me hace difícil predecir lo que va a ocurrir. Trabajo para intentar comenzar la gira de tierra batida, ese es mi gran objetivo y para el que me estoy esforzando, pero de aquí a lo que pueda pasar, no puedo asegurar nada", confesó.

A pesar de no haber podido competir desde enero, el tenista balear aseguró que no ha dejado de entrenar sobre tierra. Justamente, esas rutinas no son más que un claro deseo de querer regresar a los circuitos que siempre le han hecho feliz en su carrera profesional.

"En ningún momento he dejado de entrenar, lo estoy intentando en todo momento. Me encuentro bien, pero hasta ahora no he podido seguir el calendario que me hubiera gustado. Ojalá la situación pueda cambiar, pero no lo sé ni yo, no os puedo afirmar nada", dijo Nadal.

¿Por qué Rafa Nadal no jugó en el Indian Wells?

Una de las ausencias más notables del Indian Wells fue, sin duda, la de Rafael Nadal. De hecho, días antes había participado en un partido de exhibición en Las Vegas contra Carlos Alcaraz, mostrándose en un buen nivel. Sin embargo, optó por abandonar el torneo tras sentir algunas molestias físicas.

"No quería comenzar un torneo viniendo de donde vengo, sin ninguna garantía u opción de poder encontrar los niveles que me exijo a mí mismo para comenzar un torneo. No estaba preparado para jugar un torneo de esa magnitud, con el poco bagaje en lo que a entrenamientos se refiere que acumulaba", comentó el español.

Por ahora no se esperan más noticias sobre Nadal en los próximos días, ya que la cita en Montecarlo está a tres semanas de distancia. "No quiero ser ni optimista ni negativo, solo ir día a día y veremos hasta qué punto se puede intentar", concluyó.