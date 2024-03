Indian Wells: ¡Lamentable! Rafael Nadal toma esta terrible decisión horas antes de su debut

Una de las mayores expectativas del primer Master 1000 del año, Indian Wells, era el debut del tenista español Rafael Nadal, quien tiene más de un año sin competir. No obstante, este miércoles el experimentado zurdo dio un anunció que sorprendió a muchas personas.

"Rafa" estuvo entrenando antes del Australia Open efectuado en enero, pero en un torneo 250 previo a este Grand Slam, se resintió de su lesión y eso no le permitió participar en ese evento.

Sin embargo, como una nueva muestra de resiliencia, insistencia y dedicación, el español se regresó a su país, para volver a recuperarse y llegar al 100% al Indian Wells, por lo tanto, todos esperaban verlo jugar en California, pero no será así.

¿Qué pasó con Rafael Nadal?

El partido inaugural del experimentado de 37 años estaba pautado, para mañana contra un viejo conocido, Milos Raonic, no obstante, hace pocos minutos anunció que no participará en el torneo, debido a que considera que no alcanzó las condiciones estimadas para competir en el máximo nivel, según informa ESPN.

“He estado trabajando duro y practicando, todos ustedes saben que hice una prueba este fin de semana, pero no me encuentro listo para jugar al más alto nivel en un evento tan importante. No es una decisión fácil, es difícil de hecho, pero no puedo mentirme a mí mismo y mentirles a los miles de fans. Los extrañaré a todos y estoy seguro de que el torneo será un gran éxito”, finalizó el pupilo de Carlos Moyá a través de sus redes sociales.

Rafael Nadal sufre principalmente una lesión crónica en su pie izquierdo, la cual se intensificó en los últimos años, aunado a frecuentes molestias en su espalda y esos son los motivos que lo tienen alejado de las canchas durante todo este tiempo.