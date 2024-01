¿Positivo?: El mundo del tenis reacciona a la nueva sociedad Nadal-Arabía Saudita

En Arabía Saudita siguen apostando muy fuerte para crear lazos con reconocidos deportistas internacionales, desde la millonaria nación de Asia tienen la intención de hacer crecer su aparato deportivo-social y, para eso, figuras de la talla de Rafael Nadal podrían ser la clave, más allá de que muchos no están de acuerdo ya que lo estarían haciendo solo por los petrodólares.

Para el mundo del tenis, un deporte que históricamente no ha estado muy entrelazado con Asia y la cultura árabe, es un poco contracultural ver a Nadal tomarse de la mano con Arabía Saudita, aunque no todos están en desacuerdo con la nueva función del español.

"La decisión de Nadal es solamente suya y no sé si es buena o no. Lo que está sucediendo en el mundo del deporte no es todo blanco o negro. Es difícil para mí decir lo que pienso en una frase", expresaba Iga Swiatek, la número uno mundial.

Por otra parte, Caroline Wozniacki declaró: "No he seguido mucho lo que va a hacer Rafa allí, pero es evidente que están haciendo una apuesta fuerte por el deporte y están invirtiendo mucho dinero. Fútbol, golf y ahora tenis".

Martina Navratilova y Chris Evert, emblemas femeninas de la disciplina, mostraron en claro desacuerdo con la llegada del tenis internacional a la zona.