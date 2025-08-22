LO ÚLTIMO: Reportan apagón eléctrico en varios estados del país (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes 22 de agosto, se reportaron intensas precipitaciones en la ciudad de Caracas desde aproximadamente la 1:00 pm, minutos más tarde se produjo un apagón eléctrico, ocasionando la suspensión del servicio en varias zonas, incluyendo:

La Pastora

Altagracia

Chacao

Colinas de Bello Monte

El Paraíso

La Florida

Lídice

La Urbina

Los Palos Grandes

San Bernardino

Valle Abajo

Macaracuay

El Recreo

Los Ruices

Catia

Montalbán

Coche

23 de Enero

El Bosque

De igual modo, los usuarios en redes sociales informaron que varias entidades se mantienen sin electricidad, entre estas:

Nueva Esparta

Aragua

Zulia

Carabobo

Hasta el momento, ni la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) ni las autoridades del Ministerio de Energía Eléctrica (MPPEE) se han pronunciado al respeto. Mientras que los ciudadanos se mantienen con preocupación ante la situación que interfiere con el desenvolvimiento de sus actividades cotidianas.

Reporte del INAMEH

De acuerdo al reporte diario del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH) para este jueves en horas de la tarde estaba prevista el desarrollo de una cobertura nubosa, acompañada de precipitaciones y descargas eléctricas en gran parte del territorio nacional. En este sentido, algunos estados experimentarían los cambios climáticos con mayos intensidad:

Anzoátegui

Bolívar

Amazonas

Los Andes

Zulia

También, en la Guayana Esequiba, llanos centrales y occidentales serían afectados por la inestabilidad del tiempo.

Por último, en la Gran Caracas se espera nubosidad fragmentada y lluvias en las zonas montañosas, específicamente al este de la ciudad. En horas de la noche, aumentará la cobertura nubosa con posibles chubascos y precipitaciones.