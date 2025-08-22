LO ÚLTIMO: Reportan apagón eléctrico en varios estados del país (+Detalles)

Este viernes 22 de agosto, se reportaron intensas precipitaciones en la ciudad de Caracas desde aproximadamente la 1:00 pm, minutos más tarde se produjo un apagón eléctrico, ocasionando la suspensión del servicio en varias zonas, incluyendo:
-
La Pastora
-
Altagracia
-
Chacao
-
Colinas de Bello Monte
-
El Paraíso
-
La Florida
-
Lídice
-
La Urbina
-
Los Palos Grandes
-
San Bernardino
-
Valle Abajo
-
Macaracuay
-
El Recreo
-
Los Ruices
-
Catia
-
Montalbán
-
Coche
-
23 de Enero
-
El Bosque
De igual modo, los usuarios en redes sociales informaron que varias entidades se mantienen sin electricidad, entre estas:
-
Nueva Esparta
-
Aragua
-
Zulia
-
Carabobo
Hasta el momento, ni la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) ni las autoridades del Ministerio de Energía Eléctrica (MPPEE) se han pronunciado al respeto. Mientras que los ciudadanos se mantienen con preocupación ante la situación que interfiere con el desenvolvimiento de sus actividades cotidianas.
Reporte del INAMEH
De acuerdo al reporte diario del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH) para este jueves en horas de la tarde estaba prevista el desarrollo de una cobertura nubosa, acompañada de precipitaciones y descargas eléctricas en gran parte del territorio nacional. En este sentido, algunos estados experimentarían los cambios climáticos con mayos intensidad:
-
Anzoátegui
-
Bolívar
-
Amazonas
- Los Andes
-
Zulia
También, en la Guayana Esequiba, llanos centrales y occidentales serían afectados por la inestabilidad del tiempo.
Por último, en la Gran Caracas se espera nubosidad fragmentada y lluvias en las zonas montañosas, específicamente al este de la ciudad. En horas de la noche, aumentará la cobertura nubosa con posibles chubascos y precipitaciones.