Conoce los trámites de la visa caribeña para viajar a Aruba y Curazao

Si estás pensando en viajar a las hermosas islas de Aruba y Curazao, es posible que debas conocer los nuevos trámites para obtener la denominada Visa Caribeña. Esta visa se ha vuelto esencial para los venezolanos que desean visitar estos territorios insulares neerlandeses, y Hugo Grondel, primer secretario de la Embajada del Reino de los Países Bajos, ha compartido valiosa información al respecto.

En una entrevista con Unión Radio, Grondel reconoció el aumento significativo en las solicitudes de Visa Caribeña, especialmente tras la reapertura de las fronteras. Para brindar claridad y facilitar este proceso a los ciudadanos venezolanos, aquí te resumimos los pasos a seguir:

1. Verifica si necesitas la Visa Caribeña:

Si posees un segundo pasaporte de algún país de la Unión Europea, Estados Unidos o algunos países de la región, no necesitas tramitar este documento.

2. Solicita la Cita:

Consulta la página web de los servicios consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores para registrarte y programar tu cita.

3. Pago de Tarifas:

Para programar la cita, deberás realizar un pago de 80 euros a través de la página web, utilizando una tarjeta de crédito internacional.

4. Documentación Requerida:

En el día de su entrevista, asegúrese de llevar consigo un seguro de viaje con cobertura de más de US $15,000.

Demuestra que cuentas con los fondos necesarios para tu estadía, lo cual equivale a US $200 diarios.

Si tienes un familiar o amigo en las islas donde te hospedarás, necesitarás disponer de US $100 y llevar un documento legal que certifique su respaldo.

5. Tarifas Especiales para Niños:

Los niños de entre 6 y 12 años pagarán el 50% de la tarifa por la visa.

Los menores de 6 años obtienen la visa de forma gratuita.