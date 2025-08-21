Cerrarán este distribuidor en Caracas por cuatro días, conozca los detalles

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves 21 de agosto, el Ministerio de Transporte anunció el cierre total del Distribuidor Hoyo de la Puerta, ubicado en la Troncal 1 en Caracas, en sentido a Maracay; debido a trabajos de construcción de las juntas de dilatación. En este sentido, las labores serán efectuadas desde el 22 al 25 de agosto, entre las 9:00 pm y 5:00 am. La información fue difundida mediante las redes sociales del organismo.

Los detalles

De igual modo, los conductores serán desviados por debajo de la estructura para dirigirse hacia el peaje de Tazón. Las autoridades exhortaron a la “colectividad a tomar las medidas preventivas necesarias ante las labores”, las cuales serán desarrolladas por la clase obrera del MT, para mejorar las condiciones de circulación en los principales accesos de Caracas.

Cierres en otras vías de Caracas

El Instituto Municipal Autónomo de Transporte y Estrategia Superficial (IMAT) informó sobre el cierre temporal de la Avenida Francisco de Miranda del sábado 23 al domingo 24 de agosto, en un horario de 8:00 am 5:00 pm. La medida responde a “labores de demarcación vial”, según el anuncio de las autoridades.

En cuanto a las vías alternas, precisaron que los conductores de vehículos y motocicletas podrán trasladarse por las siguientes avenidas:

Rómulo Gallegos

Principal de la Urbina

Río de Janeiro

Asimismo, tendrán habilitada la autopista Gran Cacique Guaicaipuro que conecta con el este y oeste de la ciudad capital.

Por último, invitamos a los usuarios a mantenerse actualizados mediante las redes sociales oficiales del INTT, IMAT y otras instancias competentes en materia terrestre.