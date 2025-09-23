Pago móvil en segundos, 4 bancos en Venezuela estrenan la tecnología NFC

Suscríbete a nuestros canales

La banca venezolana sigue avanzando en la modernización de sus servicios, incorporando tecnologías que faciliten las transacciones diarias. El pasado 15 de septiembre, Suiche 7B anunció la integración de la tecnología NFC a su red de pago móvil, permitiendo a los usuarios realizar operaciones rápidas y seguras con solo acercar sus dispositivos.

Qué es la tecnología NFC

NFC, o Comunicación de Campo Cercano, es un sistema que permite la transferencia de datos entre dispositivos que se encuentren a corta distancia, generalmente menos de 10 centímetros. Este método asegura pagos inmediatos y simplificados, evitando el uso de efectivo o tarjetas físicas, y ofreciendo mayor comodidad en las operaciones diarias.

Bancos que ya ofrecen pagos por NFC

Actualmente, el pago móvil por NFC está habilitado para clientes de Banco de Venezuela, Bancaribe, Banco Nacional de Crédito y Bancamiga. Su implementación seguirá expandiéndose gradualmente, de manera similar a como ocurrió con los pagos mediante QR, hasta abarcar la mayoría de la red bancaria en Venezuela.

Madelein Suárez, presidenta ejecutiva de Suiche 7B, explicó que la tecnología NFC complementa los métodos de pago existentes. Señaló que con esta modalidad, tanto Pago Móvil como Pago Móvil Interbancario permitirán transacciones rápidas solo con la aproximación de los dispositivos, eliminando la necesidad de contacto físico o tarjetas.

Cómo funciona el pago móvil NFC

El sistema está disponible para teléfonos Android con NFC activado, mientras que los iPhone aún no son compatibles en el país. El procedimiento es sencillo:

Abrir la aplicación del banco.

Seleccionar la opción Pago Móvil NFC S7B .

Acercar el celular al dispositivo del destinatario.

Introducir el monto y aceptar la operación.

Confirmar que el pago fue realizado correctamente en pantalla.

Esta implementación busca mejorar la experiencia del usuario, fortalecer la innovación tecnológica en la banca venezolana y ofrecer soluciones financieras más prácticas para los clientes en todo el país.