Conatel advierte sobre peligros de aplicaciones no oficiales y recomienda precauciones

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ha emitido una advertencia a los usuarios sobre los serios riesgos que conlleva la descarga y uso de aplicaciones no certificadas, las cuales prometen acceso a contenidos multimedia. Esta alerta busca proteger a los ciudadanos de posibles amenazas a su seguridad digital.

En su comunicado, Conatel menciona específicamente aplicaciones como Magis TV y Flujo TV, que han sido objeto de preocupación debido a su falta de certificación. La entidad subraya la importancia de estar informado sobre las aplicaciones que se utilizan y las posibles consecuencias de su instalación.

Marco legal que respaldan la alerta

Conatel fundamenta su llamado de alerta en varias leyes nacionales. Entre ellas, destaca la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, que consagra el derecho de los usuarios a la privacidad e inviolabilidad de sus telecomunicaciones. Asimismo, menciona la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que protege el honor y la intimidad familiar de los menores.

Además, se hace referencia a la Ley Especial contra los Delitos Informáticos, que tipifica como delito el uso indebido de datos personales sin consentimiento. Estas normativas resaltan la gravedad del problema y la necesidad de tomar medidas preventivas.

Amenazas a la seguridad digital

Al ser descargadas, existe una alta probabilidad de que instalen software malicioso que puede activar cámaras y micrófonos, acceder a galerías de fotos y archivos personales, así como robar información financiera y datos personales de toda la familia.

Ante estos riesgos, Conatel exhorta a la población a abstenerse de descargar y utilizar aplicaciones provenientes de fuentes no oficiales o de dudosa procedencia. La seguridad digital es responsabilidad de todos, y es fundamental tomar precauciones para proteger nuestra información personal y la de nuestros seres queridos.