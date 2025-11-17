Servicios

Bono Guerra Económica noviembre: Fecha probable de pago para jubilados y monto actualizado

A través de la Plataforma Patria, los beneficiarios pueden consultar saldo y movimientos del Bono Contra la Guerra Económica.

Por

Jessica Molero Gómez
Lunes, 17 de noviembre de 2025 a las 06:49 pm
Bono de Guerra Económica
Foto: Bono de Guerra Económica
Suscríbete a nuestros canales

El Bono Contra la Guerra Económica correspondiente al mes de noviembre de 2025 comenzó a ser entregado a partir del pasado viernes 14 de noviembre para los trabajadores públicos, recordemos que este beneficio está dirigido a trabajadores públicos, jubilados y otros grupos especiales en Venezuela. 

NOTAS RELACIONADAS

El monto asignado este mes es de 28.080 bolívares, equivalentes a 118,75 dólares, mientras que la Bonificación de Fin de Año añadirá 4.680 bolívares a los beneficiarios, reforzando su ingreso mensual.

El pago de este bono se realiza mediante el veMonedero de la Plataforma Patria, aplicación que permite a los beneficiarios gestionar y retirar los fondos de manera digital. Cada usuario recibe notificaciones a su teléfono móvil informando sobre el depósito, asegurando acceso inmediato y seguro sin necesidad de acudir a oficinas físicas.

Pasos para cobrar el Bono Contra la Guerra Económica

Para retirar el depósito de este bono, los beneficiarios deben seguir estos pasos:

  1. Acceder a www.patria.gob.ve con su número de cédula y contraseña.

  2. Dirigirse a la sección Protección Social y aceptar el bono asignado.

  3. Seleccionar Monedero y luego la opción Retiro de fondos.

  4. Elegir el monedero de origen, indicar el monto a transferir y confirmar la cuenta de destino previamente registrada.

  5. Finalizar la operación y confirmar la transacción para completar el retiro.

Foto: Bono de Guerra Económica

En caso de que, los beneficiarios de la Gran Misión Abuelos y Abuelas de la Patria que hayan olvidado su clave pueden recuperarla siguiendo estos pasos:

  • Ingresar a la Plataforma Patria y hacer clic en ¿Olvidó su contraseña?.

  • Completar datos solicitados, incluyendo cédula y código de seguridad.

  • Recibir un código de verificación en el teléfono o correo registrado.

  • Crear una nueva clave para poder acceder y retirar los fondos correspondientes.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada La vinotinto
Lunes 17 de Noviembre de 2025
EN VIVO
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
EN VIVO
Servicios