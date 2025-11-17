Bono Guerra Económica noviembre: Fecha probable de pago para jubilados y monto actualizado

Suscríbete a nuestros canales

El Bono Contra la Guerra Económica correspondiente al mes de noviembre de 2025 comenzó a ser entregado a partir del pasado viernes 14 de noviembre para los trabajadores públicos, recordemos que este beneficio está dirigido a trabajadores públicos, jubilados y otros grupos especiales en Venezuela.

El monto asignado este mes es de 28.080 bolívares, equivalentes a 118,75 dólares, mientras que la Bonificación de Fin de Año añadirá 4.680 bolívares a los beneficiarios, reforzando su ingreso mensual.

El pago de este bono se realiza mediante el veMonedero de la Plataforma Patria, aplicación que permite a los beneficiarios gestionar y retirar los fondos de manera digital. Cada usuario recibe notificaciones a su teléfono móvil informando sobre el depósito, asegurando acceso inmediato y seguro sin necesidad de acudir a oficinas físicas.

Pasos para cobrar el Bono Contra la Guerra Económica

Para retirar el depósito de este bono, los beneficiarios deben seguir estos pasos:

Acceder a www.patria.gob.ve con su número de cédula y contraseña. Dirigirse a la sección Protección Social y aceptar el bono asignado. Seleccionar Monedero y luego la opción Retiro de fondos. Elegir el monedero de origen, indicar el monto a transferir y confirmar la cuenta de destino previamente registrada. Finalizar la operación y confirmar la transacción para completar el retiro.

En caso de que, los beneficiarios de la Gran Misión Abuelos y Abuelas de la Patria que hayan olvidado su clave pueden recuperarla siguiendo estos pasos: