Bono Guerra Económica noviembre: Fecha probable de pago para jubilados y monto actualizado

El Bono Contra la Guerra Económica correspondiente al mes de noviembre de 2025 comenzó a ser entregado a partir del pasado viernes 14 de noviembre para los trabajadores públicos, recordemos que este beneficio está dirigido a trabajadores públicos, jubilados y otros grupos especiales en Venezuela.
El monto asignado este mes es de 28.080 bolívares, equivalentes a 118,75 dólares, mientras que la Bonificación de Fin de Año añadirá 4.680 bolívares a los beneficiarios, reforzando su ingreso mensual.
El pago de este bono se realiza mediante el veMonedero de la Plataforma Patria, aplicación que permite a los beneficiarios gestionar y retirar los fondos de manera digital. Cada usuario recibe notificaciones a su teléfono móvil informando sobre el depósito, asegurando acceso inmediato y seguro sin necesidad de acudir a oficinas físicas.
Pasos para cobrar el Bono Contra la Guerra Económica
Para retirar el depósito de este bono, los beneficiarios deben seguir estos pasos:
-
Acceder a www.patria.gob.ve con su número de cédula y contraseña.
-
Dirigirse a la sección Protección Social y aceptar el bono asignado.
-
Seleccionar Monedero y luego la opción Retiro de fondos.
-
Elegir el monedero de origen, indicar el monto a transferir y confirmar la cuenta de destino previamente registrada.
-
Finalizar la operación y confirmar la transacción para completar el retiro.
En caso de que, los beneficiarios de la Gran Misión Abuelos y Abuelas de la Patria que hayan olvidado su clave pueden recuperarla siguiendo estos pasos:
-
Ingresar a la Plataforma Patria y hacer clic en ¿Olvidó su contraseña?.
-
Completar datos solicitados, incluyendo cédula y código de seguridad.
-
Recibir un código de verificación en el teléfono o correo registrado.
-
Crear una nueva clave para poder acceder y retirar los fondos correspondientes.