Venezuela con otro atleta presente en los Juegos Olímpicos de Invierno

Prensa Comité Olímpico

Nicolás Luis Claveau-Laviolette dejó Venezuela a los dos años por compromisos laborales de sus padres en Canadá. 18 años después regresó para actualizar sus documentos y completar su inscripción en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026.

“El esquí de fondo es un deporte muy técnico y tienes que empezar joven para lograr un buen nivel de competición. Empecé por mi padre que también hace esquí de fondo, cuando tenía unos 10 años en Québec. Es un sueño representar a Venezuela”, contó el atleta nacido en Lechería, estado Anzoátegui.

Actualmente estudia ingeniería civil en la Universidad de Québec, Canadá. Claveau vive desde entonces en Canadá con una estadía de dos años en Lima, Perú, también por compromisos laborales de su padre.

El esquiador logró los puntos de clasificación olímpica en Ruka, Finlandia, tras completar los 10 kilómetros con 28 minutos, 32 segundos y tres centésimas, para acumular 214,10 puntos (en el esquí, los puntajes para los mejores atletas, son los más bajos). Claveau necesitaba menos de 300 puntos para alcanzar el objetivo.

“Caracas es una ciudad que me gusta mucho. Hay muchas montañas, muchas playas. Es un país que llevo en mi corazón siempre. Siempre quise volver a Venezuela”, contó contó Claveau, quien trajo al país su pasaporte vencido, desde cuando cambió de país de residencia. “Estoy aprovechando para practicar el español”, dijo entre risas el atleta que fue recibido por el ministro del Deporte Franklin Cardillo y la presidenta del Comité Olímpico Venezolano, María Soto.

El también venezolano Guillermo Racero, se quedó cerca de completar los puntos necesarios: “Yo digo que es mi hermano venezolano”, sostuvo Claveau para demostrar el apoyo y entendimiento que tiene con Racero.

Claveau se convertirá en el sexto atleta en participar por Venezuela en Juegos Olímpicos de Invierno, el primero en el esquí de fondo.

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina se celebrarán del 6 al 22 de febrero. Claveau competirá el 8 de febrero en la prueba de 10 kilómetros en el Tesero Cross Country Skiing Stadium.

Acerca del Comité Olímpico Venezolano

Fundado el 23 de diciembre de 1935, el Comité Olímpico Venezolano está integrado por las federaciones nacionales de diversos deportes olímpicos y no olímpicos. Su misión principal es fomentar el olimpismo en Venezuela, siguiendo los principios de la Carta Olímpica. Actualmente el COV es presidido por María Soto, primera dama en ser elegida para liderar la junta directiva del organismo. El COV forma parte de la Organización Deportiva Bolivariana (ODEBO); la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR); Centro Caribe Sports; Panam Sports; la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales (ACNO) y el Comité Olímpico Internacional (COI).