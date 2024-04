¿Se acerca el retiro? Rafael Nadal anuncia pésimas noticias en su regreso a las canchas (+Video)

Este jueves 4 de abril se confirmó lo que muchos fanáticos del tenis se temían, Rafael Nadal anunció en sus redes sociales que no va a disputar el venidero Masters 1000 de Monte Carlo. El torneo se va a llevar a cabo desde el próximo domingo 7 de abril hasta el 14 del mismo mes.

“¡Hola a todos! Están siendo tiempos difíciles para mí deportivamente hablando. Desgraciadamente os comunico que no voy a jugar en Montecarlo. Simplemente mi cuerpo no me deja”, comunicó el tenista español mediante un comunicado en sus redes sociales. “Y aunque sigo trabajando y esforzándome al máximo cada día con la ilusión de poder competir en torneos que han sido muy importantes para mí, la realidad es que a día de hoy no puedo”, aseguró Nadal.

Cabe recordar que el tenista de las Islas Baleares anunció el pasado 19 de mayo de 2023 que daba finalizada la temporada par centrarse en la actual campaña del 2024. "Pararé y la intención es que el año que viene sea el último", dijo.

Sin embargo, la realidad es que la temporada no ha sido lo que él esperaba desde un comienzo. En su primer partido de alta exigencia a tres sets, en contra del australiano Jordan Thompson, volvió a recaer en el psoas ilíaco de la pierna izquierda, lesión que obligó al español borrar Doha, Indian Wells, Montecarlo, Barcelona, Mutua Madrid Open y Roma del calendario.

¿Cuándo regresará a las canchas Rafael Nadal?

A pesar de que no anunció un posible regreso de esta nueva recaída, “Rafa” está seguro que debe continuar peleando para retornar lo antes posible. "No me queda más que aceptar la situación e intentar mirar hacia el futuro inmediato manteniendo la ilusión y las ganas para darme la oportunidad de que las cosas mejoren", aseguró.

Asimismo, el ganador de 22 Grand Slams parece resignado a su suerte: "Da igual optimista o no optimista; soy realista. Hace un año y medio o dos que se me está haciendo imposible competir, con lo cual el primer objetivo es intentar competir y voy al día a día".