¿Quieres formar parte de la Vinotinto?: enterate cómo (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) ha lanzado una convocatoria con una visión novedosa e innovadora en el ámbito deportivo: está buscando personas interesadas en vestir los colores nacionales en competencias de eSports, específicamente en los videojuegos eFootball y Rocket League. La iniciativa refleja el creciente interés por el deporte electrónico y la voluntad de la FVF de expandir la presencia de Venezuela en plataformas digitales.

La FVF ha dispuesto un formulario que debe ser completado por todos los aspirantes, y ha sido compartido a través de sus redes sociales oficiales. El documento requiere información fundamental sobre ambos integrantes del equipo, dado que la competición en estas modalidades se realiza en equipos de dos jugadores. A continuación, se detallan algunos de los datos esenciales solicitados:

Nombre y apellido de ambos jugadores (es obligatorio identificar a los dos miembros del equipo).

Fechas de nacimiento de cada uno, y constatación de que tienen al menos 16 años de edad.

Información sobre si alguno de los jugadores posee doble nacionalidad.

Ciudad y estado de residencia de cada participante.

¿Cómo postularse?

Los interesados deben ingresar al formulario publicado por la FVF en sus redes sociales oficiales —específicamente, en el tuit o publicación correspondiente— y completar la información requerida. Resultará fundamental asegurarse de incluir con precisión todos los campos solicitados, especialmente los relativos a la edad y la residencia, para asegurar una postulación válida.

La FVF, en su rol rector del fútbol venezolano, está ampliando su alcance hacia los deportes electrónicos, una tendencia imparable que combina lo profesional y lo digital, y que ha generado gran interés entre jóvenes y aficionados en todo el país. Esta convocatoria no solo representa una oportunidad deportiva, sino también una vía de visibilización del talento local en escenarios internacionales de eSports.

Con esta iniciativa, la Federación Venezolana de Fútbol no solo amplía su espectro más allá del césped, sino que también ofrece a jóvenes gamers la posibilidad real de vestir la camiseta nacional en competencias digitales.