La policía provoca aparatoso accidente durante etapa de la Vuelta a Venezuela (+Detalles)

El hecho ocurrió en la tercera etapa del clásico que se disputaba en Santa Elena de Arenales, Mérida

Por Enrique Daniel Cáceres Cobaleda
Miércoles, 10 de septiembre de 2025 a las 09:31 am
La tercera etapa de la Vuelta a Venezuela, con final en Santa Elena de Arenales, terminó marcada por un accidente inesperado. Un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana, que se desplazaba en moto junto a un juez de carrera, realizó una maniobra imprudente al atravesar la vía justo en el momento en que el pelotón se lanzaba al sprint final. La acción desató una caída violenta que empañó el desenlace de la jornada.

De acuerdo con la información divulgada por medios locales, el accidente dejó un saldo de cinco heridos de distinta consideración. Entre los lesionados se encuentran el propio funcionario policial, el juez de carrera que lo acompañaba y tres ciclistas que formaban parte del grupo puntero. Todos recibieron atención inmediata en el lugar antes de ser trasladados a un centro de salud para exámenes más detallados.

Jornada accidentada en Santa Elena de Arenales

El percance generó gran confusión entre los corredores y el público que aguardaba en la meta, ya que el incidente se produjo a escasos metros de la línea de llegada. Lo que debía ser un cierre vibrante terminó con imágenes de angustia y con varios protagonistas tendidos en el asfalto, mientras equipos médicos trabajaban para estabilizar a los afectados.

Aunque todavía no se han esclarecido las razones que llevaron al funcionario a atravesarse en plena definición, la organización de la carrera ya ha abierto las respectivas investigaciones. La Vuelta a Venezuela, que celebraba una etapa de alta exigencia, se vio así opacada por un accidente que reaviva el debate sobre la seguridad en las competencias ciclísticas del país.

