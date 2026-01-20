Donald Trump revoluciona la Final Nacional: Presencia presidencial en el duelo Indiana vs. Miami

Suscríbete a nuestros canales

El Hard Rock Stadium de Miami Gardens no solo fue el epicentro del fútbol americano universitario este lunes, sino también el escenario de un despliegue político y mediático sin precedentes. El presidente Donald Trump acudió a la gran final del College Football Playoff (CFP), donde los Indiana Hoosiers se midieron ante los Miami Hurricanes, consolidando su imagen como un ferviente seguidor de las grandes citas deportivas del país.

Un recibimiento ensordecedor en Florida

Acompañado por el Secretario de Estado, Marco Rubio, y miembros de su familia como su hija Ivanka y sus nietos, Trump fue recibido con una ovación masiva mientras las pantallas gigantes del estadio mostraban su imagen durante la interpretación del himno nacional.

La presencia del mandatario, cuya residencia en Mar-a-Lago se encuentra a poca distancia del estadio, obligó a las autoridades locales y al Servicio Secreto a implementar medidas de seguridad extremas, incluyendo el cierre temporal de vías y controles biométricos adicionales para los miles de aficionados presentes.

Indiana hace historia bajo la mirada de Trump

En lo deportivo, el partido cumplió con las expectativas de una final épica. Los Indiana Hoosiers, liderados por el ganador del Trofeo Heisman, Fernando Mendoza, lograron una victoria histórica de 27-21 sobre Miami.