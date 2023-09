UFC consiguió grandes cifras en PPV que ponen a temblar la Canelo-Charlo (+Detalles)

Durante el pasado fin de semana se realizó la Noche UFC una cartelera organizada por la empresa de Dana White, en la que le dieron un nuevo nombre y presencia de peleadores aztecas en medio de las celebraciones de la Independencia de México, para dejar una increíble marca en el Pago Por Evento (PPV, por sus siglas en inglés) que es una amenaza directa para el mexicano Saúl "Canelo Álvarez.

El evento consiguió un total de 1,1 millones de nuevos suscriptores en la plataforma streaming ESPN+, dejando un récord para la empresa en medio de las fechas patrias mexicanas.

Álvarez había solicitado esa fecha puesto que es una de sus preferidas por todo lo que para él significa como mexicano, pero por inconvenientes de contratos no pudo pactar y debió aceptar su combate contra Charlo el 30 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

"Esto fue un gran éxito para nosotros. Esto fue algo en lo que he estado pensando desde el día que compramos esta compañía. Entonces, finalmente estamos en la posición. Todas mis apuestas están puestas en México. Estamos abriendo el PI [Performance Instituute], En el que hemos gastado millones y millones de dólares. Estuve aquí hablando con ustedes. Estábamos hablando sobre: '¿Por qué no lo hacen?' Le dije: '¿Sabes qué? Tienes toda la razón, ¿por qué no hago eso?' Lo hicimos, fue enorme y lo haremos de nuevo cada año, independientemente de si el boxeo va o no. Estaré cara a cara con ellos todos los años", sostuvo el 'tío' Dana.