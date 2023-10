Terence Crawford lanzó duras críticas a Jermell Charlo: "Deberías avergonzarte"

El campeón indiscutible del peso welter, Terence Crawford no demoró en reaccionar ante la derrota de Jermell Charlo, al burlarse y enviar fuertes críticas por lo que mostró el sábado 30 de septiembre ante Saúl 'Canelo' Álvarez.

Las tarjetas favorecieron ampliamente al mexicano, por lo que "Bud" soltó a través de la red social X, fuertes comentarios en contra del perdedor. “Jermell Charlo, caíste de una manera triste. Ni siquiera intentaste ganar, lo único que hiciste fue intentar sobrevivir. Deberías sentirte avergonzado de ti mismo".

.Además, Crawford dijo que ya no le interesa pelear con Jermell Charlo luego de su derrota con el Canelo.

“OK, ya no me interesa Jermell Charlo, ya no está en mi lista. Salió a rendirse, y dejar al Canelo nalguearlo como si fuera su padre, sin ofrecer ningún tipo de resistencia”, tuiteó Crawford.

“Felicidades, Canelo. Hiciste ver al león como si fuera un cachorro bebé”, publicó Crawford.