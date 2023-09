Terence Crawford considera que Errol Spence Jr. no llegará al Salón de la Fama del Boxeo

El estadounidense Terence Crawford sigue causando polémica tras vencer a Errol spence Jr. en el mes de julio y así se proclamó campeón indiscutido del peso welter, recientemente detalló que él si entrará al Salón de la Fama del Boxeo, mientras que su último rival no lo haría.

"Cuando comparas a Errol Spence con Terence Crawford, no hay comparación. Ya voy al Salón de la Fama. Si nos retiramos ahora mismo, él no iría al Salón de la Fama”, dijo 'Bud' Crawford en el podcast Weighing In.

Tras la imponente victoria por la vía del cloroformo de Crawford el pasado 29 de julio en Las Vegas en nueve asaltos, el fajador indiscutible e invicto considera que su carrera no se puede comparar con la de Spence, “Errol es un gran peleador, ha hecho grandes cosas en la división de peso welter, pero no hay comparación", dijo el monarca welter.

"Cuando miras mi pelea con Errol Spence y lo fácil que lo derroté en comparación con los tipos a los que llaman vagabundos, eso debería decirles algo. “Esos boxeadores a los que llaman vagabundos pelearon mejor que su boxeador favorito”, concluyó Crawford.