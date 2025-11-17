Los campeones defendieron su casa: TBA Gym

Suscríbete a nuestros canales

Prensa TBA

Este 15 de noviembre en las instalaciones de TBA Gym, ubicado en Santa Paula, se llevó a cabo la segunda cartelera del año de TBA Promotions, donde los peleadores de la joven promotora hicieron valer su casa.

Seis fueron los combates profesionales con títulos en disputa de los cuales 5 se quedaron en la casa.

Douglas González, “La Guabina”, quien en agosto en las instalaciones del Hotel Tamanaco, se impuso por KO al criollo Starling Martínez, titulándose campeón Fedebol, volvió a demostrar su poder.

En esta oportunidad enfrentó su primera pelea que se va a la distancia. En 10 round, por decisión unánime, se impuso al mexicano Agustín “Chato” Pérez, quedándose con en título Fecarbox, del CMB, en la división gallo.

En la co estelar, aunque el de la casa, William “The Baby” Flores no pudo con el argentino David “Escorpión” Núñez, quien terminó quedándose con el cinturón plata Fecarbox del CMB, imponiéndose por la vía del KOT, el resto de los combates se quedaron en la esquina roja, de TBA.

Para abrir la velada, 10 asaltos de pura acción deleitaron al público presente. Jhonatan Mena, por decisión unánime, se quedó con el título nacional ante Juan Marichales; posteriormente Moisés Mendoza demostró su poder noqueado y liquidó al “Elegante” Jeison Prado en el 3er asalto (61 kg).

¡El Relámpago no solo defendió la casa, sino que se coronó como NUEVO CAMPEÓN NACIONAL!

Esta cartelera es la segunda en este 2025 que realiza TBA Promotions, que promete seguir formando campeones en el boxeo, y en esta ocasión dio un paso grande en este deporte inaugurando el Gimnasio de TBA, casa de formación de los futuros púgiles de venezuela.