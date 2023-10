Jorge Linares tiene todo listo para su pelea frente a Jack Catterall en Reino Unido

El boxeador venezolano Jorge Linares se subirá al cuadrilátero en Liverpool frente para enfrentar al Jack Catterall y volver a buscar una victoria tras casi un año de inactividad. Un veterano Niño de Oro quiere demostrar que sigue siendo un rival a temer tras una mala racha en sus últimos combates.

Linares tiene claro que su final se acerca, pero eso no le impide sentirse en un gran estado de forma: "Estoy cerca del retiro, pero me siento mejor que en mis grandes peleas: he entrenado muy bien me siento como un joven de 20 años", así se describe el criollo antes de combate.

El peleador inglés y el venezolano fijaron un peso de 140 libras en la bascula para su pelea en la categoría de peso super ligero. Jorge Linares llega a este combate tras atravesar la peor racha de su carrera; el criollo viene de pelear 3 peleas consecutivas, cuando antes de esa racha solo sumaba 5 derrotas en su carrera.

La leyenda del boxeo nacional llegará a la pelea con línea de 47-8-0,29 KOs a sus38 años, mientras que su rival presenta números de 27-1-0,13 KOs a sus 30 años.