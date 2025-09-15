Fallece excampeón mundial de peso wélter superligero (+ Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El mundo del boxeo se viste de luto, pues Ricky Hatton, excampeón mundial británico, fue encontrado muerto esta mañana en su domicilio en Hyde, Greater Manchester, a sus cuarenta y seis años. La policía ha confirmado que no se sospechan circunstancias extrañas tras el hallazgo de su cuerpo.

Hatton se consagró campeón mundial en dos divisiones: superligero y welter. Destacó por su estilo agresivo, su entrega en cada pelea y por victorias memorables frente a figuras como Kostya Tszyu, así como enfrentamientos de alto perfil contra Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao.

La trayectoria de Hatton

Su trayectoria profesional registró 45 triunfos en 48 combates, con más de 30 nocauts, una cifra que reflejó tanto poder como constancia. Desde su debut en 1997 hasta su retiro definitivo en 2012, Hatton construyó una reputación de guerrero, con seguidores fieles que lo admiraban no solo por lo que hacía sobre el ring, sino también por lo que representaba fuera de él: humildad, carisma y conexión con el público.

Tras colgar los guantes, se mantuvo activo en el mundo del boxeo como entrenador y promotor. En 2017 guió al kazajo Zhanat Zhakiyanov hacia un título mundial de peso gallo, demostrando así que su influencia trascendía el cuadrilátero. También fue abierto sobre sus luchas personales: salud mental, adicciones y conflictos familiares han marcado capítulos dolorosos en su vida, de los que habló públicamente en diversas ocasiones.

Recientemente, en julio pasado, Hatton había anunciado su intención de volver al cuadrilátero para un combate profesional en diciembre de 2025 en Dubái frente a Eisa Al Dah. El anuncio generó expectativa, señalando que el británico aún sentía el llamado de la pelea.

Boxeo de luto

Las reacciones no se hicieron esperar: la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), ex boxeadores, promotores y aficionados han expresado su dolor y respeto. Tyson Fury escribió: "Solo habrá un Ricky Hatton. Que descanse en paz la leyenda"; Amir Khan y muchos otros también destacaron su legado.

El mundo recuerda hoy no solo los triunfos de Hatton, sino su humanidad, sus batallas dentro y fuera del ring, y su manera de inspirar a generaciones. Su legado permanecerá grabado en cada foto de victoria, en cada golpe entregado con todo, y en todas las veces que alguien vea en un boxeador no solo a un campeón, sino también a una persona que luchó hasta el final.