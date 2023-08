'Canelo' Álvarez se va con todo ante de la Hoya: "Es un hipócrita"

El boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez parece no retractarse en ningún momento de romper relaciones con la leyenda del pugilismo, Óscar de la Hoya, quien fue su promotor durante algunos años en Golden Boy Promotions, y en cada oportunidad que tiene, el actual campeón indiscutible del peso supermediano sigue reprochándole cosas a su compatriota.

En recientes declaraciones, el tapatío fue bastante tajante ante el integrante del Salón de la Fama del Boxeo, diciendo que es un "hipócrita", detallando que se quedó con él en su empresa por más de una década por lealtad.

"Porque soy leal. Trato a todos como una familia. Y hago lo mismo con Golden Boy, pero no creo que sea ese tipo de persona. No sé si es buena persona o no, pero no es la persona que muestra. Sí, es todo negocio. Es como un tipo que dice... Nunca olvido que dijo: 'Tienes que darles (a los luchadores) un poco [de sabor para que vuelvan por más'. Cuando escuché eso lo tomé [en serio]. Un montón de cosas. No quiero hablar mucho de él”.

Álvarez rompió toda relación con de la Hoya en 2020 y ahora está con la competencia directa de Golden Boy, Premier Boxing Champions, compañía de Al Haymon.

"Creo que si ves todo lo que está haciendo… Somos los únicos que nos quedamos con él cuando todos lo dejaron", sostuvo el máximo monarca de las 168 libras.

"Oscar tiene muchos problemas con su vida. Realmente no lo sé. Cuando peleé con Floyd Mayweather [en 2013] él estaba en rehabilitación dos días antes de la pelea. algo malo Realmente no sé qué pasó allí", cerró el "Canelo".

El fajador mexicano volverá a la acción el 30 de septiembre, enfrentando a Jermell Charlo en el T-Mobile Arena de Las Vegas.