Somos olímpicos pero no seremos Panamericanos en Santiago 2023

Los Juegos Panamericanos tienen su historia y una de ellas es que iban a iniciarse en el año de 1942, pero motivado a la II guerra mundial debieron suspenderse. Luego del conflicto bélico, que afectó a más de 50 países y dejó un saldo aproximado de veinte millones de víctimas fatales, pudo realizarse en Buenos Aires la primera edición de los Juegos Panamericanos cuando corría el año 1951, en esa justa panamericana el voleibol no formaba parte del programa. Hubo una persona que fue pieza clave para la conformación de los Juegos Panamericanos y ese fue el conde Henry de Baillet Latour, presidente del Comité Olímpico Internacional (COI) desde 1925 hasta 1942; él era el mayor promotor de la realización de estas competencias regionales en todo el planeta para así darle más visibilidad a los Juegos Olímpicos.

La selección venezolana de voleibol estuvo presente en ocho Juegos Panamericanos de manera consecutiva desde que la disciplina formó parte del programa, aunque en los Juegos de 1987 y 1991 el sexteto nacional no fue partícipe de la máxima justa. En Estados Unidos 1987 tanto la selección femenina y masculina había clasificado pero no participaron, la razón, al parecer una indisciplina del equipo femenino fue la causa para que no viajarán ambas escuadras. Aunque hay quienes dicen que otras fueron las razones, pero no es mi deseo abordarlas en este espacio porque sería nadar en aguas profundas. En Cuba 1991 tampoco participaron porque los equipos no clasificaron; coincidencialmente fue el año en que llegaba el gran David Suarez († 2019), el entrenador cubano que aterrizó en Venezuela y le cambió la cara al voleibol nacional, formando atletas de la talla de Harry Gómez, Fredy Cedeño y Thomas Ereú, por nombrar algunos. Posteriormente, desde Argentina 1995 hasta Lima 2019 Venezuela estuvo asistiendo de manera ininterrumpida a los Juegos Panamericanos, obteniendo sus dos mejores resultados: medalla de oro en Santo Domingo 2003 con el voleibol masculino y medalla de plata en Guadalajara 2011 con el Vóley Playa masculino.

Venezuela gana la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Santo Domingo 2003 / Cortesía Panamsport

Durante esos años la selección daba sus mejores frutos asistiendo a cuatro Juegos Olímpicos de manera consecutiva, la fiesta comenzó en Beijing 2008 con la participación de la selección masculina y femenina de voleibol, en Londres 2012 fue el turno del vóley playa masculino, para Río 2016 viajó el femenino de vóley playa, y para los últimos Juegos Olímpicos, Tokio 2020, asistieron los dirigidos por el técnico venezolano del voleibol masculino, Ronald Sarti (Entrenador que para mi criterio se debió mantener al frente de la selección pero sorpresivamente fue apartado).

Curiosamente, un conjunto que ha sido Olímpico en varias oportunidades ahora no estará presente en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Evento que comenzará mañana viernes con la ceremonia de inauguración en el Estadio Nacional de Chile. ¿Las razones? SI las puedo mencionar, en el caso del vóley playa es sencillo, no llevaron a los muchachos a competir en la temporada 2021-2022 del Circuito Sudamericano de Vóley Playa, que repartió puntos para clasificar a Santiago 2023, participaron solo en algunas etapas de la pasada temporada 2022-2023 pero no les alcanzaron los puntos para entrar. Es conveniente aclarar que el nivel técnico estaba, es más, si ellos hubiesen participado en la temporada 2021-2022 y quedando de último lugar en todas esas paradas y sumando los resultados obtenidos en la temporada 2022-2023, el boleto a los JJPP de Santiago lo hubiesen obtenido. Por otro lado, el equipo de voleibol masculino no obtuvo las visas para asistir al evento clasificatorio y por esa razón no tuvo oportunidad de buscar el boleto a los Juegos Panamericanos, aunque los entes deportivos y la FVV alegaron que las visas le fueron negadas por el Consulado de Chile en Caracas. En la rama femenina simplemente no las llevaron a participar del sudamericano clasificatorio.

Una vez más se pierde el buen momento que tienen las selecciones nacionales, ni hablemos de la reciente participación que tuvo el vóley playa masculino en el Campeonato Mundial efectuado en México hace días atrás, donde el entrenador Mauro Hernández ha hecho de todo para que no muera el vóley playa, los criollos asistieron sin preparación y avanzaron a la segunda ronda de la competencia.

Pareciera que es una desgracia para el voleibol venezolano clasificar a los Juegos Olímpicos, recordemos que cuando fuimos a Beijing 2008 prácticamente botaron a todos los atletas de la selección nacional en el 2010. A un Olímpico le dijeron “Qué haces aquí, usted no está convocado”, palabras de un entrenador cubano a un reciente Olímpico que lo único que deseaba era defender los colores de la Vinotinto del aire. Y todo esto ocurre bajo la mirada de los encargados del voleibol nacional.

Somos Olímpicos, lo seguiremos siendo, pero por ahora no somos Panamericanos.