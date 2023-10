La necesidad de ganarle a Chile

Es imposible sacarnos de la mente esas sensaciones tan intensas que nos dejó el empate en Brasil. La chilena de Eduard Bello, la carrera gritando de algarabía en su celebración, y esos últimos minutos hasta el pitazo final… Pero no solo eso, fueron más de 90 minutos de trabajo, concentración, orden táctico, de mantenerse firme ante un rival inmenso, un Brasil que no pierde en casa por Eliminatoria desde 2015 y que ha dejado muy pocos puntos en el camino.

Sin duda, ese 1-1 en Cuiabá queda enmarcado entre los resultados más importantes de la historia de nuestra selección mayor en partidos oficiales. Ahora bien, el camino continúa y no podemos

detenernos.

El partido contra Chile de este martes en Maturín nos pone enfrente a la obligatoriedad de ganar. Por dos motivos principalmente: Si Venezuela tiene aspiraciones de ir al Mundial de 2026, no puede

perder puntos en casa, si acaso contra el Campeón del Mundo Argentina y Brasil, pero las otras siete selecciones del CONMEBOL deben ser derrotadas en nuestro patio. Sin atenuantes.

Y en segundo lugar, porque Chile es un rival directo que además no atraviesa su mejor momento, tras el declive de una generación dorada que le dio dos Copas América, entre otras cosas.

La mejor forma de darle el máximo valor al empate conseguido en Brasil es ganándole a Chile. De lo contrario quedará como algo anecdótico. En las últimas Eliminatorias, Chile siempre logra llevarse puntos de su visita a nuestras tierras, puntos que a la postre, resultaron fatales en nuestras aspiraciones. Eso no puede ocurrir esta vez..

De hecho, este será el enfrentamiento número 30 entre estas dos selecciones, donde “La Roja” ha ganado 21 de esos 29 partidos anteriores, por lo que hemos sido uno de sus rivales más asequibles.

Además, recibiremos a un cuadro austral, si bien, animado por su victoria ante Perú, con titulares que serán baja por sanción y lesiones como Pulgar, Maripán y Catalán. Todos estos son motivos suficientes para ir por la victoria, con un planteamiento diferente que el de Cuiabá, al ser locales y enfrentar a un rival más acorde a nuestro nivel.