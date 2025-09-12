Top 5 imperios deportivos más valiosos y los equipos que los conforman

Suscríbete a nuestros canales

Los imperios deportivos más valiosos del mundo representan la cúspide del poder financiero en el deporte global, congregando franquicias élite de diversas ligas y disciplinas bajo conglomerados que redefinen el concepto de negocio en el rubro deportivo.

Según datos recientes de CNBC, estas organizaciones han maximizado sus inversiones, expandiendo sus portafolios y consolidando marcas que resuenan internacionalmente. El análisis revela cómo la diversificación y apuesta por ligas top, como la NFL, la Premier League, la NBA y la NHL, han sido la clave para alcanzar valuaciones multimillonarias.

1. KSE domina como el imperio deportivo más valioso

El reinado de Kroenke Sports & Entertainment (KSE) no tiene discusión actualmente en el ámbito mundial. Este conglomerado, liderado por Stan Kroenke, ostenta una valuación total de 21,100 millones de dólares, posicionándose como el grupo deportivo más poderoso a nivel global. KSE ha logrado este hito gracias a la administración de equipos icónicos que brillan en ligas diferentes, diseñando una estrategia de expansión con resultados espectaculares. Entre sus franquicias se encuentran los Denver Nuggets (NBA), Los Angeles Rams (NFL), Colorado Avalanche (NHL) y el prestigioso Arsenal F.C. (Premier League), conformando una constelación de clubes que no solo destacan en lo deportivo, sino que también tienen una marca globalmente reconocida y rentable.

El camino de KSE refleja cómo la combinación de equipos de mercados clave y la inversión en estadios, derechos televisivos y marketing transnacional pueden catapultar el valor de un emporio deportivo a alturas sin precedentes. La presencia en deportes tan diversos permite una cobertura y capitalización continua durante todo el año, blindando el negocio ante las fluctuaciones propias de cada liga o disciplina.

2. Jerry Jones

La segunda posición la ocupa Jerry Jones con los Dallas Cowboys , cuyo valor asciende a 15,500 millones de dólares. El emblemático equipo de la NFL mantiene su estatus como la franquicia más valiosa en el futbol americano gracias a su inigualable atractivo comercial y la infraestructura de primer nivel que rodea al club.

3. HB Sports & Entertainment

HB Sports & Entertainment ocupa la tercera posición con una valuación de 14,500 millones de dólares. Este imperio gestiona franquicias en la NBA como los Philadelphia 76ers, en la NFL como los Washington Commanders, en la NHL con los New Jersey Devils y en la Premier League con el Crystal Palace. Su estrategia de operar equipos en ligas distintas fortalece la diversificación de ingresos y amplía el alcance público.

4. Fenway Sports Group

Fenway Sports Group se posiciona como el cuarto imperio deportivo más valioso, con 14,100 millones de dólares. El portafolio incluye al prestigioso Liverpool F.C. (Premier League), los Boston Red Sox (MLB), los Pittsburgh Penguins (NHL) y el PGA Tour, demostrando que la sinergia entre deportes estadounidenses y europeos puede resultar económicamente explosiva.

5. Madison Square Garden Sports

Finalmente, Madison Square Garden Sports completa el ranking con 12,600 millones de dólares, siendo casa de los New York Knicks (NBA), los New York Rangers (NHL) y los Westchester Knicks (NBA G League). Este grupo capitaliza la mística y el mercado de la ciudad de Nueva York, generando una influencia global que trasciende el escenario deportivo.

En conclusión, los imperios deportivos más valiosos del mundo son la muestra máxima de visión empresarial y pasión por el deporte, logrando no solo títulos y seguidores, sino también construyendo marcas multimillonarias con impacto mundial.