NFL: Este boricua se coronó campeón con Kansas City Chiefs en el Super Bowl LVIII

Kansas City Chiefs es uno de los mejores equipos de la actualidad en la NFL, ganaron el Super Bowl LVIII vs San Francisco 49ers y colocaron la última piedra para construir su dinastía. Con el título en mente hubo un campeón que no se olvidó de sus raíces y dejó en lo más alto a todo Puerto Rico en su particular celebración del título.

Kansas City Chiefs ganó gracias al MVP del Super Bowl que fue Patrick Mahomes, sin embargo, el trabajo del boricua Isiah Pacheco fue relevante en situaciones puntuales del partido que ayudaron a extender jugadas y a lograr la victoria. Con el título debajo del brazo Pacheco recordó sus raíces y se armó con la bandera de Puerto Rico, al instante en el que decía en televisión... "Representar, hermano, no tienes muchos puertorriqueños haciendo esto. Cultura, siempre tienes que representar tu cultura".

Isiah Pacheco no tuvo el mismo protagonismo en el Super Bowl LVIII contra San Francisco 49ers, como lo tuvo en el resto de la postemporada, pero logró dejar su huella con unos registros que si bien no son espectaculares, si fueron determinantes para mover las cadenas y extender jugadas en momentos puntuales del encuentro.

Pacheco registró en el Super Bowl LVIII: 59 yardas, 18 acarreos, 6 recepciones, 33 yardas y 1 balón suelto.

Esta es la segunda temporada de Isiah Pacheco con Kansas City Chiefs, ahora le toca mantener el nivel y el ritmo de competición para seguir en la consideración de running back titular en los planes del head coach Andy Reid. De hecho, Patrick Mahomes lo tiene como uno de sus jugadores favoritos para trabajar, lo considera pieza vital para la ofensiva del equipo.