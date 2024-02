Mira lo que le ocurre a DJ Tiesto y al Super Bowl LVIII

El show de medio tiempo del Super Bowl LVIII (58) tiene su primer golpe duro unos días antes del gran evento deportivo que paraliza a los Estados Unidos. Este jueves 8 de febrero uno de los artistas que iba a acompañar a Usher en el espectáculo dijo que no asistirá.

Se trata del DJ Tiësto quien anunció a través de sus redes sociales que no podrá asistir al evento por un problema familiar que no explicó. "Mi equipo y yo habíamos preparado algo realmente especial durante meses, pero una emergencia familiar me está forzando a regresar a casa el domingo a la mañana. Fue una decisión difícil perderme el juego, pero la familia siempre va primero. Gracias a la NFL por la colaboración y espero poder trabajar con ellos para entregar algo increíble en el futuro" publicó el músico.

Todo está listo para lo que es sin duda el máximo evento deportivo en Estados Unidos, la final de la National Football League (NFL), que se disputará el próximo 11 de febrero entre los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers en el Allegiant Stadium a las 7:30 pm hora de Venezuela.

Hay que recordar que para este evento Usher y sus acompañantes en el Halftime Show no recibirán ni un centavo por los 15 minutos que debe durar el espectáculo. En este caso, la NFL lo que hace es firmar un patrocinio por $ 50 millones para cubrir el espectáculo. Un anunció de 30 segundos en televisión para este Super Bowl tuvo un costo de siete millones de dólares.