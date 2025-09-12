Denver Broncos vs Indianapolis Colts en vivo aquí

Suscríbete a nuestros canales

Por Andrea Matos Viveiros

Los Broncos llegan con récord 1-0 tras vencer a los Tennessee Titans (20-12), apoyados en una defensa sólida que marcó la diferencia. Del otro lado, Indianapolis Colts también debutaron con fuerza al superar a los Miami Dolphins (33-8).

Denver Broncos vs Indianapolis Colts

La previa del encuentro comienza a las 3:30p.m., y el kickoff será a las 4:00p.m. Disfruta del partido gratis en señal abierta por Meridiano Televisión y en alta definición (HD) a través de Simpleplus, InterGo y NetunoGo.

No te pierdas ni un instante de la emoción de la NFL en Venezuela. Vive cada jugada, cada touchdown y la intensidad de este Broncos vs Colts con los especialistas en deporte.

En Meridiano Televisión la pasión de la NFL se juega en casa. Además, este lunes a las 7:00p.m. no te pierdas el programa Zona Touchdown con el mejor resumen de todos los juegos de la semana 2.