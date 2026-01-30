De Venezuela al Super Bowl LX: la historia íntima de Andy Borregales que se revelará en vivo por Meridiano Televisión

Suscríbete a nuestros canales

Por Andrea Matos Viveiros

Andy Borregales se ha convertido en uno de los nombres más comentados del fútbol americano en Venezuela y la NFL. El pateador criollo de los New England Patriots vive una temporada de ensueño que lo llevará a disputar su primer Super Bowl LX, un hito histórico que podrá verse por Meridiano Televisión.

Entrevista exclusiva: los padres de Andy lo cuentan todo

Este viernes 30 de enero, el programa Tercer Tiempo, a partir de las 6:00 p.m., presentará una entrevista en vivo y exclusiva con los padres de Andy Borregales, quienes contarán detalles inéditos sobre su vida, su infancia y el camino que lo llevó desde su casa hasta la élite de la NFL.

¿Cómo era Andy de niño? ¿Cuándo descubrió su pasión por el fútbol americano? ¿Qué sacrificios marcaron sus primeros pasos? Junto a especialistas en deportes, el programa responderá estas y muchas otras preguntas, con la participación activa de la audiencia a través de las redes sociales.

En lo deportivo, Borregales ha firmado una temporada histórica. En su año de novato disputó los 17 partidos de fase regular, convirtió 27 de 32 field goals, sumó 134 puntos y rompió un récord con un gol de campo de 59 yardas. Además, fue clave en el Campeonato de Conferencia al anotar los puntos decisivos que llevaron a los Patriots al Super Bowl.

Este domingo 8 de febrero, desde las 6:00 p.m., Andy Borregales buscará dejar su huella definitiva en el Super Bowl LX. Y todo comienza este viernes, con una entrevista que ningún fanático de la NFL en Venezuela se puede perder a través de Meridiano Televisión.