"Martinator" logra su primera victoria

Moto GP

Domingo 8| 12:26 pm





El español Jorge Martín "Martinator" (Ducati Desmosedici GP21) consiguió su primera victoria en MotoGP al ganar el Gran Premio de Estiria que se ha disputado en el circuito Red Bull de Spielberg, después de haber sido también el más rápido de entrenamientos.



Martín supo frenar todas las aspiraciones del vigente campeón del mundo, el español Joan Mir (Suzuki GSX RR), que se tuvo que conformar con la segunda plaza, y con el líder del mundial, el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), tercero.



La ausencia de lluvia en el resto de pruebas del primero de los grandes premios por tierras austríacas propició que Dirección de Carrera declarase la de MotoGP como en "seco", lo que significaba que de comenzar a llover se pasaría a una carrera "entre banderas" en cuanto se mostrase la bandera blanca en pista y los pilotos podrían entrar en sus talleres a cambiar de moto.



El italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP21) sorprendió al español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP21) en el momento de la salida, en el que tanto Joan Mir (Suzuki GSX RR) como Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), que tuvo sus más y sus menos con Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) en la primera curva, acertaron al soltar la leva del embrague y recuperaron muchas posiciones al completar el primer giro segundo y cuarto, cuando habían salido quinto y octavo, respectivamente.



En la segunda vuelta Mir se equivocó y Márquez se vio perjudicado por la acción, en la que ambos perdieron posiciones frente a los pilotos oficiales de Yamaha, el francés Fabio Quartararo y el español Maverick Viñales.



Pero, por detrás, el español Dani Pedrosa (KTM RC 16) se cayó en la curva tres y el italiano Lorenzo Savadori (Aprilia RS-GP) no lo pudo evitar y, con ambos en el suelo, comenzó a arder en medio de la pista la moto del italiano, lo que obligó a Dirección de Carrera a mostrar bandera roja para forzar la detención inmediata de la misma.



La segunda salida se programó a una vuelta menos y con el mismo orden al no haberse completado tres giros, en cuanto la pista estuviese en condiciones para poderse rodar y sin Lorenzo Savadori, quien aunque no disputó la segunda carrera pudo seguirla desde su taller tras pasar por la clínica del circuito.



Tanto la gasolina vertida como la espuma de los extintores habían dejado esa complicada zona del trazado muy resbaladiza y el tiempo se echaba encima ante las adversas condiciones meteorológicas -lluvia- que daban todas las previsiones, por lo que las asistencias del circuito se esforzaron al máximo para regresar a su estado natural la superficie del asfalto.



La primera sorpresa y negativa fueron los problemas técnicos de la Yamaha de Maverick Viñales, que se tuvo que meter en la calle de talleres para hacer desde ahí la salida al pararse el motor de su moto en ese instante.



Una vez más fue Bagnaia el más rápido en la salida, perseguido en esta ocasión por su compañero de equipo Jack Miller y el vigente campeón del mundo, Joan Mir, tras ellos, con Quartararo un poco más atrás, cuarto.



En esta ocasión Marc Márquez no salió tan bien, se volvió a tocar con Aleix Espargaró y en la apurada de frenada de la curva uno en la segunda vuelta, se marchó largo y aún perdió más posiciones, pues regresó al asfalto decimocuarto, justo tras su compañero en el equipo Repsol Honda, Pol Espargaró.



En el tercer giro el error lo cometió Bagnaia, que se quedó rezagado mientras Jorge Martín daba un paso adelante y se metía segundo tras doblega a Mir y Quartararo.



Y en la cuarta vuelta Jorge Martín se colocó líder a final de la recta camino de la curva tres, que ya pasó en primer lugar, seguido por Mir, Miller, Quartararo y el francés Johann Zarco, en tanto que Marc Márquez seguía teniendo problemas y no parecía capaz de recuperar posiciones rápidamente, como tampoco Maverick Viñales.



Aleix Espargaró fue la primera baja en la segunda carrera, al tener problemas bien físicos -se tocaba el costado derecho- o mecánicos y tener que dejar su Aprilia RS-GP apoyada en el muro.



Poco a poco la situación se fue clarificando con Martín y Mir al frente y ya a más de un segundo el trío formado por Quartararo, Miller y Zarco con las dos Honda RC 213 V de Alex Márquez y Takaaki Nakagami por detrás de ellos.



A ritmo de vuelta rápida de ambos, Martín y Mir consolidaron su pelea por la victoria, con un Fabio Quartararo que no se quería rendir, sabedor de que la máxima regularidad posible es la que le puede garantizar su primer título mundial de MotoGP.



En el decimocuarto giro el portugués Miguel Oliveira comenzó a tener problemas con el neumático trasero de su KTM RC 16 que le obligaron a retirarse y Maverick Viñales se vio sancionado con una vuelta larga por exceder los límites del circuito, lo que le condenó nuevamente a la última posición de la carrera.



Mir sometió a un estrecho marcaje a Martín, que se mantuvo líder y marcando el ritmo en cabeza de carrera, con Quartararo y Miller ya a más de un segundo y medio, lo que dejaba a ambos como únicos contendientes por la victoria en la primera cita de Austria, aunque sobre la cabeza del de Ducati ya había un aviso de penalización por exceder los límites del circuito.



Miller intentó presionar a Quartararo, pero lo único que consiguió fue cometer un error en la curva siete que le hizo perder la adherencia en el tren delantero al entrar colado en esa zona en la decimoctava vuelta, lo que dejó libre el camino a Quartararo al tercer peldaño del podio.



No hubo más variaciones en el orden de cabeza, con Jorge Martín sólido como líder "metiendo" diferencia poco a poco a Joan Mir y con Fabio Quartararo en una solitaria tercera posición.



Alex Rins (Suzuki GSX RR) fue séptimo por delante de Marc Márquez, con su hermano Alex Márquez décimo, Dani Pedrosa undécimo, Iker Lecuona (KTM RC 16), decimoquinto, Pol Espargaró (Repsol Honda RC 213 V), decimosexto, y Maverick Viñales, decimonoveno.

EFE