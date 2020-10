Viñales doblega al frío

Moto GP

Viernes 16| 6:47 am





El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) doblegó al frío imperante en la primera tanda de entrenamientos libres para el Gran Premio de Aragón de MotoGP que se disputó este viernes en el circuito de Motorland Alcañiz para conseguir el mejor tiempo.



El frío reinante en el circuito de Motorland Aragón en Alcañiz, forzó el retraso en la salida de los pilotos de MotoGP a pista en más de media hora (hasta las 10:25 horas), a petición del suministrador único de neumáticos, Michelin, que consideró que las temperaturas existentes no garantizaban la seguridad en funcionamiento de sus neumáticos.



Mientras tanto, todos aprovecharon el momento para comentar el positivo por coronavirus, que ayer se confirmó, del italiano Valentino Rossi, lo que como mínimo le dejará fuera de competición al menos en los dos siguientes grandes premios, el de Aragón este fin de semana y Teruel la próxima semana en este mismo escenario.



Aunque con retraso, la sesión comenzó en el nuevo horario previsto y no fue hasta transcurridos los diez primeros minutos que se produjo el primer percance relevante, por la caída del francés Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP19) en la curva catorce del trazado aragonés al llevar el neumático delantero frío y perder por completo la adherencia en ese punto.



En cabeza de la tabla, por entonces, se encontraba el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), aunque no le duró demasiado pues su propio compañero de equipo, el italiano Franco Morbidelli (Yamaha YZR M 1), le arrebató la primera plaza poco tiempo después, si bien todos los pilotos eran conscientes de que el rendimiento en esta primera sesión podría no servir para nada como consecuencia de un frío que, con el paso de la mañana, tenía que modificar casi todos los parámetros de puesta a punto de las motos con la más que probable subida de las temperaturas.



La siguiente "víctima propiciatoria", sin consecuencias para su integridad física, fue el español Alex Márquez (Repsol Honda RC 213 V), quien se fue por los suelos en la segunda curva del trazado cuando era octavo en la clasificación provisional de la tanda y al frente estaba su compatriota Maverick Viñales, que ya había tenido algún susto anteriormente en la misma zona que Zarco, que logró evitar, para rodar en 1:49.866.



Los representantes de Ducati no comenzaron demasiado bien la jornada, con el español Tito Rabat (Ducati Desmosedici GP19) como principal referente de la sesión en la duodécima plaza, mientras que Zarco era el segundo en decimoquinto lugar y los pilotos oficiales de Ducati, Andrea Dovizioso y Danilo Petrucci, vencedor en Francia, más atrás, al igual que los de la escudería satélite, el australiano Jack Miller y el italiano Francesco "Pecco" Bagnaia, y no mejoró demasiado su situación al término de la jornada.



Nadie pudo batir el registro de Maverick Viñales al final de la tanda, momento en el que casi con la bandera de cuadros ondeando en la recta de meta se fue al suelo el líder del mundial, Fabio Quartataro, si bien no hubo que lamentar daños físicos de consideración e incluso el piloto francés ayudo a los comisarios de pista a recuperar su moto con la sesión ya acabada.



Viñales acabó como dominador, por delante de Franco Morbidelli y de Fabio Quartararo y con el piloto de Repsol Honda Alex Márquez en la cuarta posición.



La quinta posición fue para el japonés Takaaki Nakagami (Honda RC 213 V), seguido por Joan Mir (Suzuki GSX RR), Pol Espargaró (KTM RC 16), el británico Cal Crutchlow (Honda RC 213 V), Alex Rins (Suzuki GSX RR) y Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), que serían los pilotos que entrarían en la segunda clasificación directa, sin ningún piloto de Ducati entre ellos. / EFE