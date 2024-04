Checo Pérez y su impresionante recuperación con Red Bull Racing

Si hay una cosa dentro del equipo de Red Bull Racing es el compromiso que tiene el piloto mexicano, Sergio “Checo” Pérez. Además, luego de quedar casi descalificado en la Q1 se pudo recuperar rápidamente para quedar en segundo lugar en la parrilla para el Gran Premio de China.

El piloto de 34 años sabe lo importante que es mantener un óptimo nivel en estos momentos dentro de su equipo. Con la finalidad de ganarse un puesto para el año que viene y demostrar que tiene todo lo necesario para ser un candidato a campeón del mundo.

Por lo tanto, el mexicano respondió a lo que significó esta clasificación para él, luego de tener un comienzo negativo en la primera fase. “Ha sido una sesión muy intensa. Casi me quedo fuera en la Q1 por uno de los Williams. He tenido que volver a salir con neumáticos calientes usados y he llegado a ser P15 por los pelos”, afirmó.

Asimismo, dejó en claro que pudo recuperarse rápidamente al entender el ritmo en el que estaba el auto y buscar el equilibrio perfecto. “Ha sido un comienzo poco idóneo. A partir de entonces he podido leer el equilibrio del coche y hemos podido ir progresando durante la sesión”, destacó en rueda de prensa

Posición ante su compañero de equipo

Sin embargo, también habló sobre alcanzar a su compañero neerlandés, Max Verstappen, quien ganó una nueva pole para esta carrera en China. “Desafortunadamente, al final no había suficiente par alcanzar a Max, pero es un gran resultado para el equipo”, aclaró en rueda de prensa

Por si fuera poco, “Checo” Pérez entiende lo difícil que se puede tornar este circuito y lo que puede afectar en cuanto a la planificación. “La pista ha cambiado mucho, nosotros hemos cambiado el coche para adaptarnos a las condiciones y esperemos que dé sus frutos mañana”, sentenció en rueda de prensa

Finalmente, confía plenamente en el trabajo que pueden realizar para la carrera de mañana y la responsabilidad de conseguir los primeros puestos. “Mañana podemos atacar desde donde estamos y seguro que podemos tener un buen resultado como equipo. Hoy hemos mostrado un buen ritmo en la tanda larga, así que tengo ganas de la carrera”, finalizó en rueda de prensa