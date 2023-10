Yegua que tiene 735 días sin ver acción en La Rinconada corre este domingo

El primer domingo de noviembre tiene consigo la realización de la reunión número 43 de carreras en el hipódromo La Rinconada, con un programa de diez carreras, en donde estará presente el juego del 5y6 nacional, sin carreras selectivas, y una condicional especial para machos.

En el programa de la quinta prueba de la tarde, para yeguas de cinco y más años, debutantes o no ganadoras, que van a correr 1.100 metros, hay 11 purasangres a participar, el entrenador Ricardo Rosillo firmó la presencia de una de sus pensionadas.

Sweet Génesis, una hembra castaña, producto del cruce entre King Fire y Ad Dancer, que nació en el Haras San Joaquín, vuelve a correr luego de un parón de 735 días sin participar en una reunión oficial en el óvalo de Coche.

La pupila de Rosillo no corre desde el 31 de octubre del 2021, prueba en la cual, en distancia de 1.100 metros, no finalizó al irse de manos en los 100 finales, carrera que fue ganada por My Miss Paulina, su mejor actuación ha sido dos segundos en septiembre del mismo 2021.

El pasado 19 de octubre fue su último trabajo registrado, donde fue al aparato en pelo, la pasaron con las puertas abiertas, con el jinete Kelvin Aray quien será quien la monte el domingo en la carrera, dio a conocer la División de tomatiempos del INH.