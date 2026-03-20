Super Corredora se perderá las Santa Anita Oaks (G2) y su entrenador explica los motivos

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El hipódromo de Santa Anita Park sufrirá una baja sensible para el último sábado de su Classic Meet 2025-2026. La jornada, que tendrá como plato fuerte el emblemático Santa Anita Derby (G1), perderá a una de sus figuras estelares en las competencias selectivas que engalanan la fecha.

Las Santa Anita Oaks (G2), prueba de $200,000 en distancia de 1 1/16 millas (1,700 metros) reservada para potrancas de tres años, no contará con la participación de la actual campeona dosañera y ganadora de esa categoría en el Eclipse Award 2025.

La gran ausente en las Oaks

Super Corredora, la pupila de John Sadler, no será de la partida en la importante selectiva tras presentar un cuadro febril esta semana. Esto motivó a Sadler —quien este año figura nuevamente como candidato al Salón de la Fama— a descartar la actuación de la potra para priorizar su salud.

“Tuvo fiebre y debemos esperar a que se recupere por completo. Lamentablemente, no podrá correr en las Oaks”, señaló el entrenador en declaraciones recogidas por el departamento de prensa de Santa Anita Park.

Super Corredora alcanzó la gloria el año pasado al imponerse en la Breeders’ Cup Juvenile Fillies (G1). Sin embargo, en lo que va de 2026, la zaina no ha podido reencontrarse con el triunfo: finalizó cuarta en el Las Virgenes Stakes y terminó sexta en el Santa Ysabel (G3).

Con una producción de $1,100,100 y dos victorias en seis salidas, la conducida habitualmente por el chileno Héctor Berríos pertenece a la sociedad de Spartan Equine Racing LLC, West Point Thoroughbreds, Robert Gardiner y Michael W. Olszewski. Su último ejercicio registrado fue el pasado 1 de marzo en la arena de Santa Anita, donde detuvo el cronómetro en :59.60 para los 5 furlongs (1,000 metros).