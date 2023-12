Serie Hípica 2023: Mira el puesto de salida de Bombazo para la Copa de Velocidad del Caribe

La Copa de Velocidad del Caribe, se disputa en la programación de la Serie Hípica del Caribe, en distancia de 1.200 metros (6 furlongs) el día domingo 10 de diciembre a las 3:30 de la tarde (hora de Venezuela), en el Hipódromo Presidente Remón de la ciudad de Panamá.

Este lunes 04 de diciembre, se realizó en los espacios del óvalo panameño, la definición de los nueve puestos de salida para esta copa, la cual, está reservada para ejemplares de 3 años nacidos en los países miembros de la Confederación Hípica del Caribe.

Bombazo (Golden Spikes-Anarita), representante por Venezuela, correrá en esta selectiva, entrenado por Riccardo D’Angelo para el Stud M.M., será montado por el látigo criollo y ganador del Kentucky Derby 2023 Javier Castellano. Este tresañero llegó segundo en el Clásico My Own Business (G3) el 6 de agosto en el hipódromo La Rinconada a 3 cuerpo del ganador The Judge. El resto de los competidores son delegaciones de México, Ecuador y Panamá.

Así quedaron los puestos de salida para la Copa de Velocidad del Caribe: