Nuevo retirado: Este ejemplar estaba inscrito para el 5y6 de la reunión 44

Este domingo16 de noviembre, a partir de las 12:35 de la tarde, se disputará la cuadragésima cuarta reunión del tercer y último meeting, con la programación de 13 competencias que incluye cuatros pruebas selectivas en el hipódromo La Rinconada.

El INH dio a conocer en horas de la mañana de este martes 11 de noviembre, a través de sus plataformas digitales la información de un ejemplar que no estará en acción en la novena competencia, segunda válida para el juego del 5y6 Nacional de la mencionada jornada dominical.

My Returning Mate: Retiro 5y6 La Rinconada Datos hípicos

Se trata del tresañero My Returning Mate (número 3), pues era uno de los participantes para el lote de caballos nacionales e importados de tres y más años, ganadores de una y dos carreras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.800 metros.

Además, contaba con la monta del jinete falconiano Francisco “Kid” Quevedo y la preparación del maestro Don César Cachazo.

El pupilo del Stud Azatlan posee campaña de dos victorias en ocho actuaciones. Su más reciente victoria en la arena caraqueña fue el pasado domingo 09 de noviembre en la cuarta del ciclo no válido de la reunión 43, con crono de 87’’3 para los 1.400 metros del recorrido.

Motivo del retiro de My Returning Mate

De acuerdo con la información del INH publicada en su cuenta de redes sociales, la razón del retiro del nacido y criado en el Haras Los Caracaros es por presentar Claudicación miembro anterior izquierdo.