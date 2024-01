Mira lo que le sucedió en el ajuste a uno de los datos más corridos del 5y6 en La Rinconada

La temporada de carreras en el hipódromo La Rinconada del 2024, llega a su segunda fecha de reuniones, este domingo 21 de enero, con una programación de diez competencias, donde se disputará la primera condicional especial de la campaña que nace, y e juego delo 5y6 nacional, se correrá a partir de la quinta prueba de la jornada dominical.

La primera de las válidas tiene como hora de salida, las 3:10 de la tarde del domingo, para ejemplares machos de cinco y más años, en una condicional de reclamo con un valor entre los $4,000 y $6,000, en distancia de 1,200 metros, donde han sido anotados 13 purasangres.

El entrenador Juan Carlos García Mosquera hará debutar en su cuadra al seisañero Tank Abbott, nacido en el Haras Gran Sol, y que es producto de Mr Pistacho en Soon Princess por Around The Cape, y el cual tendrá la monta del jockey profesional Rafael Solano.

El castaño ha sido uno de los más jugados en el 5y6 nacional en su última presentación, y este miércoles en su ajuste previo a su participación en la competencia dominical en la arena del óvalo de Coche desde el aparato, marcó 28,2 en 400 metros en pelo, se fue de manos en el brinco y luego cómodo, así lo informó la División de tomatiempos INH en su hoja de ajustes del día miércoles que publican en su cuenta de la red social X (Antiguo Twitter).