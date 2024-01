Luis Rojas habla para Meridiano sobre su recuperación de salud después de un accidente en Chile

El pasado 5 de septiembre del 2023, el jinete venezolano Luis Rojas sufrió una caída en la cuarta carrera de la agenda que se desarrollaba en el hipódromo de Concepción en Chile, al momento que venía entre dos ejemplares con el caballo que llevaba en ese momento, Poderoso Campeón.

Cuatro meses después, el profesional del látigo habló en exclusiva para Meridiano sobre cómo fue su recuperación tras la rodada, cómo ha sido el proceso y el inicio de la temporada 2024 en el óvalo de Concepción, donde ha iniciado con tres victorias, incluyendo una el día de su cumpleaños.

“El día de la rodada, que fue el martes 5 de septiembre (del 2023), a mí el caballo se me quebró de las dos manos, se le quebraron las cañas, en realidad, yo no me acuerdo de la rodada, no me acuerdo de la caída, no me acuerdo de nada, lo que sé, es por videos que me han mostrado y por los paramédicos que me atendieron en la pista, que me dijeron que cuando estaba en el suelo, tenía los ojos hacia atrás y me reanimaron, me dijeron que iba hablando con ellos, pero yo no me acuerdo de nada, en la clínica, me desmayo, y duré cinco días en observación, antes de subir a terapia intensiva”, así comienza su relato Rojas.

Uno de los sustos de la recuperación que pasó Rojas, un galeno chileno sugirió hacerle una resonancia magnética, debido a posible fractura craneal que pudiera tener, pero Rojas cuenta que no le dolía la cabeza, pero sí la clavícula derecha.

“Cuando el doctor entra al cuarto y dice que tienen que hacerme una resonancia, porque tenía fractura craneal, yo comencé a decirme: ¿qué hice?, ¿qué me pasó?, pensé en Dios en ese momento y le pedí que no me dejará solo. Otro doctor me dice que tenían que suturarme la oreja porque la tenía desprendida, solamente la tenía pegada de un hilo de la cara, me hicieron la sutura de la misma, pero solo mantenía el dolor de la clavícula, pero no de la cabeza, en mi pensar decía que no debería tener fractura porque estaba muy consiente de todo” continua el joven experimentado látigo criollo vía telefónica.

“Las resonancias dieron como resultado cinco cuajos de sangre, pero no había fractura, dure en la clínica 15 días porque no podía caminar”. “Una semana después de salir de terapia intensiva me operan y me reparan la clavícula, porque la tenía fuera del hombro, me colocaron alambres, 15 días después de la primera operación, me salió un edema en la cabeza, cerca de la sien, por efecto de la caída, ya se que levantó la vena que pasa por la misma sien, y ahí que operarla”.

Los motivos que le dio el neurocirujano que estaba atendiendo a Luis Rojas, le recomendó operar por el motivo de que es un atleta profesional, el doctor le expresó a Rojas: “Este edema se puede dejar, pero con como tú eres un atleta, y cuando a un atleta, esa vena o edema, le palpitan, se pueden reventar y provocar un sangramiento por toda la cabeza, lo mejor es operarla, la cirugía es corta y rápida, ya que es laser. “ El día de la operación tuvieron que abrir el edema porque se les complicó, a la vena tuvieron que revisar si podía ser un tumor benigno o maligno, y tuvieron que cortar, porque se les había complicado” desglosaba los pasos Rojas sobre su recuperación médica.

Luego de todo el proceso médico, Rojas logró realizar su primera monta el pasado martes 19 de diciembre del 2023, hasta y luego comenzó la temporada 2024 con varias montas en la segunda jornada del martes 9 de enero del año que inicia, donde logró su primera victoria desde la caída, y el jueves 4 de enero, día de su cumpleaños, lograría su segundo lauro del año, en la segunda jornada del óvalo de Concepción, en el país austral.

“El mejor regalo de cumpleaños, fue haber tenido ocho montas ese día, gané una carrera ese día, que fue el clásico” manifiesta el jockey.

Rojas inició el año con una victoria en la octava carrera del martes 9 de enero con el ejemplar Arabian Story del entrenador Alex Cea, en distancia de 1,100 metros, y luego dos días después, con el mismo ejemplar, ganaría en la séptima de la tarde noche del jueves 11 de enero, en la misma distancia, con un tiempo de 57,1.

La tercera victoria de Rojas en el año, la logró el martes 16 del presente mes, en distancia de 1,100 metros, con el purasangre Cristal Raider del trainer Luis Soto, y realizar el recorrido en 60,4, lo que marcaría un nuevo récord para la pista de arena en la distancia.

Rojas finaliza la conversación donde expresa que su meta este año es hacer la mejor temporada posible para ir a los hipódromos del centro del país (Villa del Mar o Santiago) donde hay mejores premios y más experiencia, además de agradecer a Meridiano por el seguimiento de su recuperación y a todos los jinetes y entrenadores venezolanos que hacen vida fuera del país.

Luis Rojas tiene siete montas en la jornada de este martes 23 de enero en el club Hípico de Concepción y ocho más en la jornada del jueves como parte de su temporada 2024,