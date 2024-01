Entérate por qué suspendieron a 23 jinetes al mismo tiempo en Argentina

El hipismo en Argentina no pasa por una de sus mejores etapas. La semana pasada, no hubo actividad hípica en el hipódromo de San Isidro. Los continuos retrasos en los pagos de premios encendieron las alarmas y el malestar aumentó entre los profesionales. Una especie de paro comenzó a labrarse y a pesar de que en teoría se garantizaba la realización de la jornada, todo quedó suspendido.

Los que alzaron la voz en protesta por la situación de deuda que hay son los jinetes. Un grupo de ellos con compromisos de monta para el viernes, amenazaron a mediados de la semana pasada que, de no cancelarse las deudas no participarían en la reunión del viernes. Llegó ese día y no hubo pago alguno. Los profesionales, recogieron sus látigos y cascos y se negaron a montar.

La Comisión de Carreras del Hipódromo de San Isidro decidió suspender de manera provisional a 23 jockeys que dijeron no participarían en la tanda: Leopoldo Mateo Armoha, Alexis Allois, Tomás Daniel Báez, Lautaro Emanuel Balmaceda, Gonzalo Ezequiel Bellocq, Héctor Ezequiel Dyke, Pablo Carrizo, Francisco Leandro Fernandes Goncalves, Diego Armando Figueroa, Rolando Frías, Adrián Maximiliano Giannetti, Francisco Jesús Lavigna, Joaquín Guida, Juan Cruz Villagra, Agustina Belén Valdéz, Luis Fernando Vai, Roberto Manuel Torres, Emiliano Fabrizio Sinani, Luciano Matias Recuerdo, Jorge Luis Peralta, Juan Pablo Paoloni, Juan Carlos Noriega y Iván Eduardo Monasterolo.

Los jinetes mencionados anteriormente tenían derecho de apelación y este plazo fue prorrogado este lunes 22 de enero, gracias a una reunión que hubo entre las autoridades del Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires y el Secretario General de la Asociación de Profesionales del Turf, que es Nicolás Ferro.

De esa reunión se resolvió levantar la suspensión impuesta el viernes mientras la Comisión de Carreras espera los descargos individuales de cada jinete para poder tomar una decisión definitva.