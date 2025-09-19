La mejor carta de Gabriel Márquez correrá en el Clásico Internacional Jockey Club de Venezuela (GI) (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

En el hipódromo La Rinconada continúa los ajustes y este viernes 19 de septiembre el equipo de Meridiano Web asistió para buscar información con los jinetes y entrenadores que están presentes en cancha y mostrar a sus mejores ejemplares en carrera para el día domingo en la reunión número 36.

El entrenador profesional Gabriel Márquez siempre colaborador para este medio digital, la cual, aprovechó la ocasión para entrevistarlo sobre sus cuatro ejemplares presentados para la mencionada jornada dominical.

Gabriel Márquez: Entrevista en vivo Ejemplares Montas R36 La Rinconada

Buenos días entrenador, agradecido de verdad por conceder la entrevista y este domingo presenta a cuatro ejemplares para la reunión 36. Inicia en la tercera competencia lo que será la Condicional Especial para caballos con el importado Magicshadow (USA), que además debutó con triunfo.

-Es un ejemplar que gracias a Dios obtuvo la victoria en su primera presentación aquí en Venezuela, con la monta de Jhonathan Aray. Creo que esta carrera es un poco más pareja. El caballo se encuentra mejor de condición y con la bendición de Dios esperamos lograr la victoria.

Luego en la tercera válida para el juego del 5y6 Nacional es la edición 46 del Clásico “Victoreado” (GIII) y tienes la oportunidad de presentar al dosañero Bunker nuevamente con la conducción de Jhonathan Aray.

-Un potro que, sin lugar a duda, va a ser difícil que lo derroten debido a que se encuentra en una mejor condición físico-atlética y creo que el caballo estará decidiendo. Es un bonito clásico y Dios quiera podamos obtener la victoria.

Para finalizar sus compromisos trainer será en el Clásico Internacional Jockey Club de Venezuela (GI), en la quinta válida con dos ejemplares: Shakman y el importado Toro Salvaje (USA).

-Shakman es un ejemplar que todas las corre bien. Su propietario es un pozo de fe con él. A pesar de tener siete años, el caballo se encuentra muy bien de condición, de salud y bueno la carrera que no se gana es la que no se corre. Dios quiera que, con el experimentado Jean Carlos Rodríguez, el caballo le vaya bien.

Y el ejemplar Toro Salvaje (USA) que es mi mejor carta en el día. Es un caballo, el cual, ante todo agradezco a todas sus conexiones por hacer parte de este proyecto y Dios quiera podamos traernos la victoria. Con cuatro actuaciones, es un caballo que todo lo ha hecho bien. Fue por primera vez a los cuatro codos en su carrera anterior (2.000 metros) y creo que este es el momento que el caballo comience a marcar su nombre en las páginas doradas del hipismo en este Clásico Jockey Club para la gloria de Dios.