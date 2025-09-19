|1
|Entradas
|ATL
|DET
|1º
|Drake Baldwin recibe base por bolas. Jurickson Profar anota Matt Olson a 3ra. Ronald Acuña Jr. a 2da.
|1
|0
|1º
|Ozzie Albies pega sencillo con rodado a jardinero izquierdo Riley Greene. Matt Olson anota Ronald Acuña Jr. anota Drake Baldwin a 2da.
|3
|0
|2º
|Matt Olson pega doble (40) con rodado a jardinero derecho Wenceel Pérez. Nacho Alvarez Jr. anota.
|4
|0
|2º
|Ronald Acuña Jr. batea jonrón (18) con elevado entre los jardines izquierdo y central. Matt Olson anota.
|6
|0
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|J. Profar LF
|2-1
|1
|0
|0
|.259
|M. Olson 1B
|1-1
|2
|0
|1
|.282
|R. Acuña Jr. RF
|1-1
|2
|1
|2
|.287
|D. Baldwin C
|0-0
|0
|0
|1
|.268
|O. Albies 2B
|1-1
|0
|0
|2
|.238
|H. Kim SS
|1-0
|0
|0
|0
|.255
|M. Ozuna DH
|1-0
|0
|0
|0
|.232
|M. Harris II CF
|1-0
|0
|0
|0
|.242
|N. Alvarez Jr. 3B
|1-1
|1
|0
|0
|.241
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Bryce Elder
|1.0
|0
|1
|2
|18-10
|5.53
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|P. Meadows CF
|1-0
|0
|0
|0
|.227
|G. Torres 2B
|1-1
|0
|0
|0
|.255
|K. Carpenter DH
|1-0
|0
|0
|0
|.255
|R. Greene LF
|1-0
|0
|0
|0
|.261
|S. Torkelson 1B
|0-0
|0
|0
|0
|.242
|W. Pérez RF
|0-0
|0
|0
|0
|.256
|J. Báez SS
|0-0
|0
|0
|0
|.254
|Z. McKinstry 3B
|0-0
|0
|0
|0
|.258
|J. Rogers C
|0-0
|0
|0
|0
|.198
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Charlie Morton
|1.1
|6
|5
|2
|45-26
|5.89
|Rafael Montero
|0.0
|0
|0
|0
|0-0
|4.76
|
Atlanta
|
Detroit
|5
|H
|1
|1
|HR
|0
|10
|TB
|1
|2
|DEB
|1
|
Atlanta
|
Detroit
|2
|K
|2
|10
|ST
|26
|1
|H
|5
|0
|BB
|2
