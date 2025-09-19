Play by Play

Play by Play

ATL
70-83 (.458)
6
Alta 2nd 1 out
0

DET
85-68 (.556)
Drake Baldwin

AL BATE

Drake Baldwin (C)
0 - 0
Rafael Montero

LANZA

Rafael Montero
0.0 IP, 0 CL, 0 K, 0 NP
Bolas:
 
 
 
 
Strikes:
 
 
 
Outs:
 
 
en bases: 1B: Base vacía 2B: Base vacía 3B: Base vacía
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
3 3 - - - - - - - 6 5 0
0 - - - - - - - 0 1 0
Entradas ATL DET
Drake Baldwin recibe base por bolas. Jurickson Profar anota Matt Olson a 3ra. Ronald Acuña Jr. a 2da. 1 0
Ozzie Albies pega sencillo con rodado a jardinero izquierdo Riley Greene. Matt Olson anota Ronald Acuña Jr. anota Drake Baldwin a 2da. 3 0
Matt Olson pega doble (40) con rodado a jardinero derecho Wenceel Pérez. Nacho Alvarez Jr. anota. 4 0
Ronald Acuña Jr. batea jonrón (18) con elevado entre los jardines izquierdo y central. Matt Olson anota. 6 0
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
J. Profar LF 2-1 1 0 0 .259
M. Olson 1B 1-1 2 0 1 .282
R. Acuña Jr. RF 1-1 2 1 2 .287
D. Baldwin C 0-0 0 0 1 .268
O. Albies 2B 1-1 0 0 2 .238
H. Kim SS 1-0 0 0 0 .255
M. Ozuna DH 1-0 0 0 0 .232
M. Harris II CF 1-0 0 0 0 .242
N. Alvarez Jr. 3B 1-1 1 0 0 .241




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Bryce Elder 1.0 0 1 2 18-10 5.53
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
P. Meadows CF 1-0 0 0 0 .227
G. Torres 2B 1-1 0 0 0 .255
K. Carpenter DH 1-0 0 0 0 .255
R. Greene LF 1-0 0 0 0 .261
S. Torkelson 1B 0-0 0 0 0 .242
W. Pérez RF 0-0 0 0 0 .256
J. Báez SS 0-0 0 0 0 .254
Z. McKinstry 3B 0-0 0 0 0 .258
J. Rogers C 0-0 0 0 0 .198




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Charlie Morton 1.1 6 5 2 45-26 5.89
Rafael Montero 0.0 0 0 0 0-0 4.76

Atlanta
Detroit
5 H 1
1 HR 0
10 TB 1
2 DEB 1

Atlanta
Detroit
2 K 2
10 ST 26
1 H 5
0 BB 2
Posiciones NL East
JG JP PCT DIF RACHA
Phillies 91 62 .595 - L1
Mets 79 74 .516 12.0 W1
Marlins 73 80 .477 18.0 W3
Braves 70 83 .458 21.0 W5
Nationals 62 91 .405 29.0 L4
Posiciones AL Central
JG JP PCT DIF RACHA
Tigers 85 68 .556 - L3
Guardians 81 71 .533 3.5 W7
Royals 76 77 .497 9.0 L1
Twins 66 86 .434 18.5 L2
White Sox 57 96 .373 28.0 L6
Probabilidad de ganar
93.1 %
2 parte alta
(B:0 S:0 O:1)

Atlanta 6 - 0 Detroit
Cambio de Lanzador: Rafael Montero reemplaza a Charlie Morton.
Datos del encuentro
Estadio: Comerica Park
Localidad: Detroit, Michigan
El clima: Clear, 76 ºF
Capacidad: 41.083
Árbitros:
Home Plate: Alfonso Márquez
1era base: Ben May
2da base: Carlos Torres
3era base: Charlie Ramos
Alta 2nd ver en vivo
Atlanta Braves
70-83 (.458)
6
Alta 2nd
1 out
0
Detroit Tigers
85-68 (.556)
Probabilidad de ganar
93.1 %
2 parte alta (B:0 S:0 O:1)

Atlanta 6 - 0 Detroit
Cambio de Lanzador: Rafael Montero reemplaza a Charlie Morton.

Ver más

