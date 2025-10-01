Juan Carlos García Mosquera revela una fija para el buen dividendo en el 5y6 dominical

Suscríbete a nuestros canales

Llegó el mes de octubre y continúa con la jornada de ajustes, como parte de los entrenamientos de los ejemplares previos a la reunión 38, a realizarse el día domingo 05 de octubre.

El entrenador profesional Juan Carlos García Mosquera fue entrevistado por el equipo de Meridiano Web a fin de conocer los detalles de sus siete presentados para la jornada dominical.

La Rinconada: Entrenador Entrevista Ejemplares Presentados

Trainer muy buenos días y estamos agradecidos por conversar con usted en esta entrevista. Un total de siete ejemplares tienes para presentar en la trigésima octava reunión. Comienza en cuarta competencia con la yegua Potenciada.

-Esta yegua viene de hacer de una excelente presentación, el cual al final ocasionó algunos tropiezos a una de las competidoras y por ese motivo fue distanciada al segundo lugar. La yegua mantiene una gran condición y a pesar de llevar 55 kilos y medio, considero que esta yegua es una dura rival para esta competencia.

Luego en la sexta del ciclo no válido tienes el compromiso de presentar al castaño Stronger, con la monta de Larry Mejías.

-Es un caballo que viene de correr en el lote máximo de los Sprinters. No tuvo la mayor de la suerte, pero el caballo se mantiene en buenas condiciones y este es el lote parejo donde corre muy bien. Creo que tienen tomarlo en cuenta y en caballo duro para la carrera.

Jornada del 5y6: La Rinconada

Para la primera válida del 5y6 inscribiste a la cuatroañera Furia que viene de llegar segunda en su última actuación y nuevamente el aprendiz Julio Moncada estará sobre los estribos.

-Esta yegua efectivamente viene de arribar en un segundo lugar, haciéndolo bastante bien. El descargo que le proporciona el aprendiz Moncada creo que es vital en esta competencia. Ella es una de las favoritas y sin duda Furia tiene el primer chance.

Dos yeguas para competir en la segunda válida: Reina del Caribe y Honey Time.

-Esta última yegua (Honey Time) corre seguido. Su Handicap es bastante alto para ella. Considero que los cuatro kilos que le proporciona Funez (Luis Funez Jr.) y el lote que le sale al paso verdaderamente está accesible, considero que esta yegua es difícil de derrotarla.

La otra participante es Reina del Caribe que, en su última corrió en 1.300 metros y en la entrada de la recta parecía que la yegua se venía. Verdaderamente se encuentra bien. Si Honey Time tiene una rival fuerte es precisamente Reina del Caribe.

La cuarta válida será para el ejemplar El Gran Solinero conducido por Jervis Alvarado.

-Este caballo reaparece tras un corto paro y se está probando un implemento que es Bozal en 8. Es verdad, es un caballo muy maduro. Nos hemos dado cuenta que en sus últimas actuaciones, el caballo prácticamente había corrido con la boca abierta. Así es que, considero que su chance crece con este implemento. Se ha visto bastante bien. Hoy, fue hasta el aparato y también lo hizo muy bien. Lo ha trabajado Jervis Alvarado y a pesar de los kilos, este lote es bien parejo y él tiene mucha oportunidad.

Y cierras en la quinta válida con la alazana Mía Sophia que reaparece luego de 56 días y se estrena en su cuadra.

-Es primera vez que esta yegua corre con nosotros. Reaparece con el entrenamiento para la cabelleriza número 24 y ha venido haciendo unos ejercicios bastante buenos. Brisó en el aparato, cómoda, pero lo hizo muy bien. Físicamente la yegua se encuentra espectacular y ha ganado algo de peso. Creo que es un lote bien parejo, no menosprecio a ningún rival, pero Mía Sophia va a estar difícil que se la ganen este domingo

Al finalizar, el trainer mencionó lo siguiente: Agradecido por esta oportunidad e invitando a toda la fanaticada a que sellen su 5y6 y nos apoyen este domingo aquí en La Rinconada. Muchas gracias.