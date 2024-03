José Gilberto Hernández espera dejar un buen dividendo con esta yegua el domingo en La Rinconada (+Video)

Uno de los protagonistas de la novena fecha de actividades hípicas en el hipódromo La Rinconada, es el jinete profesional José Gilberto Hernández, quien va segundo en la estadística del meeting entre los jockeys con más triunfos en la primera parte de la temporada 2024 que se realiza.

Meridiano conversó con él la mañana de este miércoles, y el profesional del látigo dio a conocer las condiciones físicas y de probabilidades de los cinco compromisos que tiene para el domingo 10 de marzo del presente año, en la novena reunión de carreras.

La tarde de Hernández comienza en la tercera prueba de la agenda con el ejemplar Kingston, de Miguel Cortez, del cual dijo: “Anda muy bien en cancha, tuve la oportunidad de brisearlo, el caballo lo hizo muy bien, va a estar metido en los tres primeros lugares de la competencia”.

Luego, continúa en la cuarta, donde se correrá el Clásico Mauricio Azar (GIII), en la cual se subirá al lomo de Fairlane de Germán Rojas. “Potro que viene en buen ascenso, él va a estar decidiendo la carrera”. Seguidamente, su tercera monta la hará en la primera válida del 5y6 nacional del domingo con Akas Team de Jesús Márquez. “Es un lote parejo, tiene mucha opción para llevarse esta primera válida”.

El cuarto ejemplar que va a montar en la tarde del domingo Hernández es Forzesco, de Rubén Lanz, del cual dijo: “Este lote es algo superior para él, pero el caballo anda muy bien en cancha y puede estar en la pizarra metido”.

Por último, en la décima y última carrera de la agenda dominical, se hará cargo de la debutante Amelia Mía, del entrenador Germán Rojas, de la cual dejó dicho: “No he tenido la oportunidad de trabajarla, he visto el trabajo que ha hecho con los traqueadores, se que anda muy bien, no la dejen por fuera de sus combinaciones, porque puede dar un buen dividendo en el 5y6”.