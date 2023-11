Hoy está de cumpleaños esta gloria del hipismo nacional

Este viernes 24 de noviembre el jinete venezolano Ramón Alfredo Domínguez está de cumpleaños, el primer jinete venezolano que ha sido exaltado al National Museum of Racing and Hall of Fame de Estados Unidos. Domínguez que llega a los 47 años de edad, se retiro con 4.985 victorias conseguidas en los hipódromos de la nación americana en el año 2013.

Ramón comenzó en Venezuela en el óvalo de Paraguaná y fue traído a Caracas por el ex jockey Antonio José Utrera, quien era el presidente del INH en 1995. Dominguez conseguiría su primera victoria con la yegua Lady Mercy del trainer Luis Francisco Martín, el 25 de marzo de ese año.

El joven jockey ya tenía en mente viajar a Estados Unidos y comenzar a hacer carrera en ese país, y antes de irse en 1996, logró una victoria más, con un presentado de Daniel Pérez, llamado Sinless. El mismo año conseguiría su primera fotografía en una pista americana, al ganar en Hialeah Park en Florida con el purasangre Solo Moondance.

La primera temporada con 100 o más victorias la tendría en 1999, con 121, y ganancias de más de 3 millones de dólares, al comenzar el presente siglo, comenzaría la gloria y dominio del látigo criollo en tierras americanas, al conseguir 360 lauros en el 2000.

Pare el 2001, se convirtió en el jinete con más triunfos en Estados Unidos con 431, En el año 2003, mejoría su récord anual al conseguir 453. Entre 2004 y 2007 dominaría la estadística en Delaware Park, y en el 2009, en su primer año en la New York Racing Association (NYRA), se quedaría con todas las estadísticas de la temporada. En la temporada del 2006, Ramón Dominguez conseguiría ganar cinco carreras en una jornada en hipódromo AqueductRacetrack, algo que volvería a hacer al año siguiente.

Se retiraría en el 2013, por motivos de prevenir su salud, o más accidentes con algún ejemplar. En el 2016, sería honrado al ser exaltado al Salón de la Fama del hipismo norteamericano, hazaña solo igualada por el zuliano Luis Aparicio en el béisbol profesional de los Estados Unidos.