Esto dice el entrenador venezolano Víctor Barboza Jr. sobre su triunfo 500 en Estados Unidos

Este sábado 18 de noviembre en el hipódromo de Gulfstream Park, el entrenador Víctor Barboza Jr. alcanzó una importante cifra personal en el hipismo de Estados Unidos. El zuliano logró las 500 victorias en los circuitos hípicos de la Unión Americana, gracias al primer lugar conquistado por su pensionado Grand Rock, montado por el panameño Miguel Ángel Vásquez.

En declaraciones exclusivas para Meridiano, Barboza Jr. recuerda sus primeros años en Estados Unidos a propósito de este camino que con altas y bajas, ha transitado por el turf norteamericano. "Todo inicio es díficil, en especial en un medio muy complicado. Hay muchos entrenadores que llegaron y probablemente no pudieron hacer más por no conocer mucho la dinámica como se maneja todo aquí. Llegué con dos caballos y gané nueve carreras mi primer año en Florida. Desde ese momento, armé mi equipo (VEB Racing Stable) conformado por 33 personas y todavía conservo personal fundador del mismo. Nuestra adquisición más reciente es Enrique Del Giudice 'Paraulata', el cual me apoya desde y medio con nosotros", apunta el profesional.

"La escuela de Santa Rita me sirvió muchísimo. Allá uno trabajaba con recursos muy limitados. Todo ese aprendizaje lo apliqué aquí y pude entender el movimiento de ejemplares, cómo reclamar y demás". declara Víctor Barboza Jr., con sangre hípica por sus venas gracias a su familia. Este año, cosecha 89 victorias y está encaminado hacia los 100 triunfos. Hasta el momento, es la mejor campaña numéricamente realizada desde el 2015.

Además de estar radicado en Florida y tener caballos en entrenamiento tanto en los hipódromos de Gulfstream Park, Tampa Bay Downs, y los respectivos centros de entrenamiento de la zona, Víctor Barboza Jr. también tiene su establo en Delaware Park el cual le permite realizar las operaciones correspondientes para llevar a sus pupilos a otros óvalos norteamericanos. "En el invierno, llevó algunos ejemplares a Delaware y de allí voy programando para inscribir en otros hipódromos. Uno de esos escenarios al cual he ido poco pero me gustaría participar en un meeting completo es Keeneland. Es un sitio especial donde el hipismo se siente al máximo por el ambiente que hay". manifiesta.

La victoria de Grand Rock este sábado fue en el día de la patrona de los zulianos, la Virgen de Chiquinquirá. Además, en esa prueba logró la exacta con otro pensionado suyo, Golden Skull, montado por Emisael Jaramillo. En el paddock se dieron cita para acompañar a Víctor Barboza Jr., allegados, amigos y personal de la cuadra. Uno de ellos que tenía el cartel con el mágico número 500 era el exjinete puertorriqueño Miguel Ángel "Macuco" Rivera, ganador de dos carreras de la Triple Corona y muchos clásicos tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. "Les dedico esos triunfos a mi país Venezuela. Estoy muy feliz por ello. El mantener la disciplina y las buenas relaciones con los propietarios, son parte de las victorias que he alcanzado" señala con satisfacción Víctor Barboza Jr.